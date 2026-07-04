El Gobierno buscará incentivar a los gobernadores por la reforma electoral durante el acto de 9 de julio

El presidente de la Nación, Javier Milei encabezará la próxima semana los actos oficiales por el 9 de Julio en Tucumán, en una jornada que el Gobierno considera estratégica para fortalecer su vínculo con los gobernadores de diversas provincias.

El oficialismo buscará insistir en la convocatoria con políticos provinciales para consolidar un respaldo político a la agenda legislativa que impulsa en el Congreso.

En la Casa Rosada sostienen que la fotografía conjunta con los mandatarios provinciales durante la celebración de la Independencia servirá como una señal de diálogo institucional y buscarán utilizar ese gesto para avanzar en las negociaciones por la reforma electoral.

Uno de los principales objetivos del oficialismo es conseguir apoyo para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque también permanece en análisis la posibilidad de impulsar modificaciones alternativas, como la reintroducción de las listas colectoras para las elecciones de 2027.

El viaje a Tucumán será además el primer acto oficial del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien tendrá un rol central en las conversaciones con los gobernadores y en la búsqueda de consensos para que los proyectos del Ejecutivo puedan avanzar en el Congreso.

El Gobierno incentivará a los gobernadores por la reforma electoral: las opiniones divididas de la propuesta

Las negociaciones se desarrollan en paralelo con una nueva etapa de reorganización interna del Gobierno, en la que también ganó protagonismo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien reforzó su participación en la estrategia política y parlamentaria del oficialismo.

En el oficialismo consideran que varios gobernadores mantienen una posición abierta a negociar cambios en el sistema electoral, aunque las conversaciones dependerán de los acuerdos que puedan alcanzarse en materia de recursos, obras y otros reclamos de las provincias.

La ex funcionaria de Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz, cuestionó públicamente la iniciativa oficialista. Por su parte otros dirigentes de la oposición compararon la propuesta con la cuestionada ley de Lemas.

Con ese escenario, el Gobierno apuesta a que la imagen de unidad en Tucumán se transforme en una herramienta de presión política para acelerar las definiciones en el Congreso y reunir los apoyos necesarios para concretar una reforma electoral antes del próximo calendario de elecciones nacionales.

Con información de Infobae.