Asesinaron a un joven de un disparo en Cinco Saltos: investigan si un incendio posterior está vinculado con el crimen

Minutos después del partido de la Selección Argentina ante Cabo Verde, en medio de los festejos por el triunfo, se registró un grave hecho en la ciudad de Cinco Saltos que terminó con la muerte de una persona. La víctima sería un joven que, por motivos que se desconocen, recibió un disparo mortal.

Lo ocurrido fue confirmado por fuentes oficiales a Diario RÍO NEGRO y agregaron que por el caso, se abrió una investigación no solo por el presunto homicidio, sino también por un incendio que se registró minutos después y estaría vinculado al hecho.

Crimen e incendio: lo que se sabe del caso en Cinco Saltos

El episodio se registró el viernes, cerca de las 23.30, en el barrio Michi Michi. De acuerdo a la información preliminar, en ese sitio un joven recibió una herida de arma de fuego por la cual murió y, posteriormente, la vivienda donde habría ocurrido todo, fue incendiada.

Si bien aún se desconoce las circunstancias en la que todo ocurrió, fuentes oficiales informaron que en el caso está interviniendo la Fiscalía y ya se están recabando pruebas para esclarecer el presunto homicidio. Por el momento, no habrían personas detenidas y tampoco trascendió la identidad de la víctima.

Según la información aportada por medios locales, el lugar incendiado permanece custodiado por personal policial.