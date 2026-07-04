Reducirán el horario de carga y descarga en el Bajo de Neuquén: desde cuándo cambia y en qué calles

La modificación alcanzará en una primera etapa a un sector del Bajo de Neuquén y sumará nuevos espacios al estacionamiento medido. Foto: archivo.

La Municipalidad de Neuquén anunció cambios en el uso de los espacios destinados a carga y descarga en el Bajo de la ciudad. La modificación reducirá el horario de exclusividad para esos sectores y permitirá que, durante parte del día, puedan ser utilizados por cualquier conductor.

La decisión apunta a incorporar más lugares al estacionamiento medido y mejorar la disponibilidad de espacios para quienes llegan al centro comercial.

Cambia el horario de carga y descarga en el Bajo de Neuquén: desde cuándo rige

El nuevo esquema comenzará a regir desde este lunes y establecerá un horario único de 8 a 14 para las reservas de carga y descarga. Después de esa franja, los espacios quedarán habilitados para el estacionamiento general.

En esta primera etapa, el cambio alcanzará el sector comprendido entre Alcorta y Misiones hasta Perito Moreno y Chubut. Según informó el Municipio, la flexibilización permitirá incorporar entre 20 y 25 nuevos módulos al sistema de estacionamiento medido y el tiempo máximo de permanencia será de dos horas.

En las colectoras de la Avenida Mosconi, que está en plena construcción, el estacionamiento se liberó los días sábados. Foto: archivo

La subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol, explicó: «Actualmente el horario de exclusividad es de 8 a 20 de lunes a viernes, y de 8 a 14 los sábados. Con esta modificación, todos los días será de 8 a 14, optimizando el uso del espacio público».

La funcionaria agregó que las modificaciones buscan acompañar la actividad comercial del sector. «Son decisiones que venimos trabajando conjuntamente con ACIPAN y que, en esta oportunidad, buscan generar mayor afluencia de vecinos y vecinas», sostuvo.

Qué pasará con el estacionamiento medido y cuáles podrían ser los próximos cambios en el Bajo

Desde el Municipio también señalaron que el nuevo esquema será evaluado antes de extenderlo a otras calles del Bajo neuquino. Para eso continuará el relevamiento de las restantes reservas de carga y descarga existentes en la zona.

Cagol recordó además que la iniciativa se suma a otras medidas adoptadas durante las obras de la gran Avenida, entre ellas la liberación del estacionamiento los sábados en las colectoras.

«Todos sabemos que la dinámica comercial requiere más volumen de estacionamiento en ciertos horarios, y reducir la exclusividad permitirá liberar espacio en los momentos de mayor demanda», afirmó.

Por su parte, el prosecretario de la Comisión Directiva de ACIPAN, Carlos Algueró, respaldó la medida. «Esta es una medida que ayuda porque, en los momentos más necesarios habrá mayor disponibilidad de plazas», señaló, y agregó que administrar los horarios ociosos «contribuye a generar más movimiento de público».