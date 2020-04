Ipross prevé consolidar la credencial y la receta digitales

El Ipross prevé para mayo reducir plenamente los trámites de los afiliados, a partir de la puesta en marcha de una aplicación y la “credencial digital” que permitirá validar electrónicamente la atención médica y la prescripción de las recetas.

Actualmente, la obra social administra y registra unas 60.000 consultas y 30.000 recetas mensuales.

La lanzada informatización –siempre planeada pero, ahora, forzada por la cuarentena– acelera la despapelización y simplifica el circuito administrativo, afirmó el presidente del Ipross, Alejandro Marenco.

La obra social –con unos 170.000 afiliados– ofrece una aplicación para el móvil y una disponible en la Web con “el objetivo brindarle al afiliado la posibilidad acceder a sus prestaciones con menor circulación y bajar la conglomeración, a partir de un circuito administrativo más simple”.

La aplicación –explicó Marenco– se constituirá en una “credencial digital” de acceso a los servicios médicos y, además, el afiliado contará con “la funcionalidad de su plan, con la posibilidad de tener contactos con el Ipross”, incluso opinar de la calidad de la prestación. El médico podrá validar su consulta y el Ipross directamente asignar un crédito por el pago del servicio a su favor o a la entidad a la que pertenece.

Consultas y recetas 60.000 bonos de consultas y 30.000 recetas mensuales registra la obra social, que pretende su digitalización.

Se segura que el mecanismo ya está en marcha, a partir de la aceptación de algunos colegios, como el de Bariloche y el de Zona Atlántica. La cobertura real dependerá de la actitud de los médicos, que Marenco procura alinear con convenios con las entidades. Igual, el presidente prevé su plena aplicación para mediados de mayo cuando asegura que no existirá para entonces ningún papel en esa vinculación, salvo aquellos bonos de consultas no usados que aún tenga el afiliado. “La pretensión –resaltó– es no tener más circulación de bonos de papel para fin de año”.

Otra definición frente a los reparos actuales y futuros. “Este sistema no tiene retroceso. Vino para quedarse y así se incrementa la digitalización del Ipross, tal cual estaba planificada”, resaltó el presidente, amparado por la ansiada política de la gobernadora Arabela Carreras en favor de la modernización del Estado provincial.

Se está “avanzando también con la historia clínica digital, uniendo al afiliado y al médico en una relación informática que permitirá no sólo la prescripción de los medicamento sino también la validación mutua y el saber en tiempo real qué estamos dando y cómo lo estamos dando”, agregó el presidente.

En este caso, el Ipross prioriza la “credencial digital”, a partir de bajar la aplicación en el celular y de registrarse con el número de afiliado y de sus datos personales. Allí –afirmó Marenco– “podrán visualizar la información respecto de sus planes y coberturas, realizar trámites –reintegros–, observar el registro de las prestaciones recibidas y contactarse directamente con la obra social”.

Aún este inicio, la atención médica digitalizada no tiene alternativas, salvo la excepción para los mayores de 60 años. Estos afiliados podrán optar por no utilizar la aplicación entonces el médico validará la atención “simplemente en el centro prestador con su DNI y ahí mismo se le genera el código de atención y la prescripción digital”.

El desafío de sumar el apoyo de los médicos

Marenco asegura contar con el acompañamiento de la entidad médica de la zona atlántica y del Colegio de Bariloche mientras admite que continúa con las charlas con la Federación.

Acepta que la actitud de los profesionales será importante en la efectiva implementación y, simultáneamente, agradece a los farmacéuticos, que fueron centrales en los logros de los cambios de sus prestaciones.

El nuevo sistema médico –dice– modifica la relación contractual con los profesionales, que “ya fueron notificados y se están capacitando. Les pido –agregó– a ellos y a las entidades que se sumen porque nos ayudará en esta pandemia y, además, es una nueva relación que ya no tiene retroceso”.

En otra parte, Marenco fija un plazo y afirma que a mediados de mayo estará la definitiva ejecución en toda la provincia. En ese sentido, el Ipross también ajustó condiciones para facilitar este tránsito y convencer a los médicos. Por eso, incrementó el pago por consulta entre un 55% y 80%, pasando de los 340 pesos a un rango de 530 a 612 pesos, según la categoría.

La propuesta informatización dará mayores precisiones y registros al Ipross de las prestaciones médicas entonces las entidades se incomodan por los controles que proyectan. Además, los vocales gremiales del Consejo del Ipross no ocultan esa posibilidad y, en ese sentido, Fabio Polizzi, de ATE, enfatiza que los afiliados podrán evaluar la calidad de la atención y confía en su aporte para la erradicación del plus.