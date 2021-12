Irracionalidad con el agua

Recientemente la Intendencia de Cipolletti anunciaba la puesta en marcha de una nueva etapa de las Lagunas de Tratamiento de líquidos cloacales, con lo que se alcanzaría a tratar el 45% de los efluentes cloacales de la ciudad. O sea que reconocen que el 55% de los líquidos cloacales van crudos al río Negro. Asimismo paralelo y al norte de las vías del ferrocarril desde la calle Kennedy y hacia Fernández Oro hay un desagüe abierto cuyo contenido líquido tiene un color blanco y olor fétido. Éste también desagua al río Negro. Al volcar los líquidos crudos al río Negro, los costos de tratamiento de agua potable de las ciudades aguas abajo se encarecen e indudablemente la calidad se va reduciendo. No todo el contenido químico (arsénico, flúor, y otros) se eliminan en el proceso de potabilización. Habría que utilizar ósmosis inversa por ejemplo.

Con la llegada del verano la escasez de agua nuevamente se hace sentir. Hay numerosos barrios con insuficiente suministro de agua potable durante el verano. En mi casa a veces la presión no alcanza para alimentar el tanque elevado durante la noche. De hecho esos días mido la presión del agua de red en mi casa con manómetro y durante el día no alcanza a 100 gr/cm2 y solo sube a 450 gramos gr/cm2 con suerte durante la noche. Algunos opinan que hay que poner cisternas individuales en cada casa; grave error, no es un problema de presión sino de volumen total.

Periódicamente los intendentes inauguran redes colectoras de líquidos cloacales en barrios lo que implica que aumenta el volcado de líquidos crudos a las vías fluviales. Ha sido ignorancia, conveniencia o desidia de los funcionarios (del DPA, ARSA, COCAPRHI, intendentes y otros), que han actuado a lo largo de los tiempos, dando espalda a los problemas. Lo preocupante es que la solución está en parte en manos de quienes lo generaron. Se pueden ignorar los problemas pero no las consecuencias. Una de situaciones de la serie de los Tres Chiflados denominada “Los Fontaneros” me pareció alegórico.

Simplemente es una irracionalidad contaminar el río Negro para que las ciudades aguas abajo, que obtienen agua del mismo río, tengan que potabilizar con el mayor costo que significa. No tener agua potable estando en la margen de ríos importantes es inexplicable.

Jorge Alfredo Guido

DNI 4.548.075

Cipolletti