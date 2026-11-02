Tormentas, vientos fuertes y baja de temperaturas en Neuquén y Río Negro: qué dice el pronóstico semanal del 02 al 06 de noviembre

Recomendaciones para transitar por rutas durante lluvias y tormentas, Foto: Gentileza Vialidad Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma que el calor del lunes marcará el pico térmico de la primera semana de noviembre en Neuquén y Río Negro, antes de que un fuerte sistema frontal ingrese con ráfagas intensas y caída de agua.

Las condiciones meteorológicas obligan a recalcular los planes al aire libre a partir del martes, cuando la inestabilidad ingrese en Neuquén y Río Negro. Mirá acá el pronóstico detallado.

De las tormentas a los fuertes vientos: así estará el tiempo en el Alto Valle la primera semana de noviembre

Las ciudades del Alto Valle de Neuquén y Río Negro enfrentarán el cambio más radical de temperatura:

Lunes cálido: Neuquén y General Roca arrancan la semana con sol a pleno y máximas que alcanzarán los 24°C y 25°C .



Neuquén y General Roca arrancan la semana con sol a pleno y máximas que alcanzarán los . Martes de tormentas: la nubosidad gana terreno, trayendo chaparrones aislados (10-40% de probabilidad) y un fuerte temporal de viento con ráfagas de hasta 69 km/h desde la tarde.



la nubosidad gana terreno, trayendo chaparrones aislados (10-40% de probabilidad) y un fuerte temporal de viento con ráfagas de hasta desde la tarde. Cierre de semana: el miércoles mantiene el viento intenso, mientras que jueves y viernes el termómetro retrocede, estacionando las máximas en apenas 20°C.

Frío, tormentas y viento en la cordillera de Neuquén y Río Negro: mirá el mapa del pronóstico

La franja andina experimentará una semana netamente invernal, con precipitaciones constantes y heladas hacia el fin de semana.

Lluvias fuertes: Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura esperan tormentas persistentes entre martes y miércoles, con probabilidades de lluvia del 40% al 70%.



Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura esperan tormentas persistentes entre martes y miércoles, con probabilidades de lluvia del 40% al 70%. Viento en ascenso: el peor momento se registrará el miércoles, cuando las ráfagas alcancen los 69 km/h en Bariloche y los 59 km/h en el resto de los lagos del sur.



el peor momento se registrará el miércoles, cuando las ráfagas alcancen los en Bariloche y los en el resto de los lagos del sur. Frío extremo: las temperaturas sufrirán una fuerte caída. Para el viernes, el SMN anticipa mínimas bajo cero, tocando los -3°C en Bariloche y -1°C en San Martín y Villa La Angostura.

Tormentas eléctricas y vientos en la costa de Río Negro: mirá el pronóstico

El este rionegrino será el epicentro de la caída de agua durante el ingreso del frente frío.