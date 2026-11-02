Tormentas, vientos fuertes y baja de temperaturas en Neuquén y Río Negro: qué dice el pronóstico semanal del 02 al 06 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de mes marcado por los contrastes bien marcados. Tras un lunes con temperaturas primaverales, ingresa un frente inestable que dejará chaparrones y ráfagas de casi 70 km/h en gran parte de la región. El detalle día por día para el norte de la Patagonia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma que el calor del lunes marcará el pico térmico de la primera semana de noviembre en Neuquén y Río Negro, antes de que un fuerte sistema frontal ingrese con ráfagas intensas y caída de agua.
Las condiciones meteorológicas obligan a recalcular los planes al aire libre a partir del martes, cuando la inestabilidad ingrese en Neuquén y Río Negro. Mirá acá el pronóstico detallado.
De las tormentas a los fuertes vientos: así estará el tiempo en el Alto Valle la primera semana de noviembre
Las ciudades del Alto Valle de Neuquén y Río Negro enfrentarán el cambio más radical de temperatura:
- Lunes cálido: Neuquén y General Roca arrancan la semana con sol a pleno y máximas que alcanzarán los 24°C y 25°C.
- Martes de tormentas: la nubosidad gana terreno, trayendo chaparrones aislados (10-40% de probabilidad) y un fuerte temporal de viento con ráfagas de hasta 69 km/h desde la tarde.
- Cierre de semana: el miércoles mantiene el viento intenso, mientras que jueves y viernes el termómetro retrocede, estacionando las máximas en apenas 20°C.
Frío, tormentas y viento en la cordillera de Neuquén y Río Negro: mirá el mapa del pronóstico
La franja andina experimentará una semana netamente invernal, con precipitaciones constantes y heladas hacia el fin de semana.
- Lluvias fuertes: Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura esperan tormentas persistentes entre martes y miércoles, con probabilidades de lluvia del 40% al 70%.
- Viento en ascenso: el peor momento se registrará el miércoles, cuando las ráfagas alcancen los 69 km/h en Bariloche y los 59 km/h en el resto de los lagos del sur.
- Frío extremo: las temperaturas sufrirán una fuerte caída. Para el viernes, el SMN anticipa mínimas bajo cero, tocando los -3°C en Bariloche y -1°C en San Martín y Villa La Angostura.
Tormentas eléctricas y vientos en la costa de Río Negro: mirá el pronóstico
El este rionegrino será el epicentro de la caída de agua durante el ingreso del frente frío.
- Pico de lluvia: Choele Choel y Viedma registrarán el martes un alto índice de precipitaciones, con probabilidades del 70% al 100% durante la mañana y chaparrones por la tarde.
- Ráfagas: el viento acompañará la tormenta, soplando de manera sostenida con ráfagas de hasta 59 km/h tanto el martes como en el cierre de la jornada del viernes.
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