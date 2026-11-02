Dos choques en una noche en Viedma: escapó del primero, puso en riesgo a ciclistas y terminó detenido

- Chocó dos autos en distintos puntos de Viedma, puso en peligro a ciclistas y terminó en la comisaría. Foto: gentileza.

La noche del domingo terminó con un hombre detenido en Viedma, luego de protagonizar dos incidentes viales en distintos puntos de la ciudad, darse a la fuga y reaccionar de manera agresiva cuando la Policía intentó identificarlo.

La secuencia comenzó cerca de las 22.14, cuando el sistema RN 911 Emergencias recibió alertas por dos hechos ocurridos en diferentes sectores de la capital rionegrina.

El primero se registró en la intersección de 25 de Mayo y Costanera. Allí, una mujer denunció que un automóvil había chocado contra su vehículo y que el conductor se había retirado sin hacerse responsable de los daños.

Al entrevistarse con los efectivos, la damnificada aportó las características del rodado y manifestó que el automovilista posiblemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Viedma: el segundo choque y la intervención policial

Con esos datos, se alertó a otro móvil policial que intervenía en un segundo episodio, ocurrido en la esquina de Belgrano y Buenos Aires. En ese lugar, los uniformados encontraron un Volkswagen Gol gris que coincidía con la descripción aportada.

El vehículo también había impactado contra un adoquín ubicado sobre la vereda. Además, testigos señalaron que momentos antes el conductor había estado a punto de embestir a tres hombres que circulaban en bicicleta.

Cuando los policías intentaron identificarlo, el hombre reaccionó de manera agresiva. La situación se volvió todavía más tensa cuando varios vecinos comenzaron a expresar su enojo y amenazaron con agredirlo, al responsabilizarlo por los daños ocasionados.

Ante ese escenario, los efectivos intervinieron para evitar nuevos episodios de violencia y trasladaron al conductor a la Comisaría 1°.

Finalmente, la fiscal de turno dispuso que el hombre, de 30 años, permaneciera detenido por los delitos de daños y resistencia a la autoridad. Por su parte, personal de Tránsito municipal procedió al secuestro del Volkswagen Gol mientras continúan las actuaciones correspondientes.