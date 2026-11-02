Cañoncitos caseros con dulce de leche con un hojaldre fácil de hacer

Lista de Ingredientes harina 0000: 250 gr manteca / mantequilla fría: 150 gr agua fría: 125 ml sal: 1 pizca dulce de leche repostero: c/n azúcar impalpable: c/n

Preparación

Colocar en un bol la harina junto con una pizca de sal y mezclar. Agregar la manteca y con la ayuda de un cornet o espátula comenzar a incorporar hasta lograr una textura arenosa. Incorporar el agua de a poco, solo un chorrito a la vez y mezclar bien.

Espolvorear harina sobre la mesa, colocar la masa y comenzar a hacer presión con las manos para incorporar sin amasar, hasta obtener un rectángulo. Colocar la masa dentro de una bolsa y refrigerar por 30 minutos.

Espolvorear harina sobre la mesa y comenzar a estirar la masa con un palo hasta alcanzar un espesor de 1 cm. Hacer una vuelta simple, plegando la masa en 3 partes. De esta manera tenemos una primera vuelta de hojaldre. Comenzar a estirar nuevamente hasta alcanzar 1 cm de espesor. Repetir 2 veces más hasta completar 3 vueltas. Colocar la masa dentro de una bolsa y refrigerar por 30 minutos.

Espolvorear la mesa con harina y comenzar a estirar la masa hasta formar un rectángulo con un espesor de 5 mm. Cortar los bordes laterales para liberar el hojaldre y luego cortar tiras de 2 cm de ancho.

Disponer tubos de 10 cm de largo y 2,5 cm de diámetro o pueden ser hechos con papel de aluminio. Enrollar la masa en un tubo superponiendo a penas. Al llegar al final, hacer presión para que se adhiera el extremo. Repetir hasta completar toda la masa. Colocar cada cañoncito sobre una fuente para horno con el cierre hacia abajo.

Hornear, en horno pre calentado, a 180º C por 25 minutos o hasta que doren. Retirar y dejar enfriar. Luego quitar los tubos con cuidado. Rellenar con dulce de leche repostero y cubrir con azúcar impalpable.