El Consejo de la Magistratura busca nombrar 71 jueces antes del recambio en el Congreso: hubo 238 cambios en 231 días

El Consejo de la Magistratura se prepara para un recambio estructural que transformará el equilibrio de poder en la Justicia nacional. El 18 de noviembre vencen los mandatos de casi todos sus integrantes y, ante la inminencia del cierre, la gestión saliente aceleró los tiempos para intentar aprobar de urgencia 71 ternas y cubrir las vacantes en los tribunales del país.

El plenario de consejeros será convocado durante la próxima semana para destrabar estos nombramientos. Se trata de la última oportunidad que tendrá el estamento de los jueces, que actualmente ostenta la hegemonía del cuerpo, para imponer su agenda antes de perder bancas en el nuevo esquema.

Las 71 ternas en juego incluyen, según lo publicado por La Nación posiciones estratégicas:

Tres vocalías en la Cámara Federal de La Plata.



Dos sillones en la Cámara Federal de Rosario.



Juzgados en Comodoro Rivadavia, Santa Fe y Posadas.



Cargos en el fuero contencioso administrativo federal porteño.

El mapa del nuevo Consejo y el poder de Mahiques

Una vez que el Consejo se renueve, el panorama será de alta fragmentación. Ningún bloque (ni los jueces, ni el kirchnerismo, ni el oficialismo libertario) tendrá los votos suficientes para imponer decisiones de forma unilateral. «Va a ser un Consejo más atomizado, que va a negociar caso por caso», reconoció un integrante del organismo a La Nación.

No obstante, dos figuras mantendrán un rol de peso: el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti (quien preside el Consejo), y el representante del Poder Ejecutivo, Santiago Viola.

La aceleración de los pliegos beneficia directamente al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Desde que asumió hace 238 días, el funcionario ya impulsó a 231 nuevos magistrados y, si logra destrabar este nuevo bloque, sumará 71 nombramientos adicionales a la estructura judicial.

La batalla en el Congreso y la amenaza judicial

La gran incógnita para conformar el nuevo Consejo se define por estas horas en el Congreso Nacional, encargado de enviar a ocho representantes (cuatro por Diputados y cuatro por el Senado).

En la Cámara de Diputados:

La Libertad Avanza (Primera minoría): Busca quedarse con dos lugares. Retendría a Gonzalo Roca y sumaría a Nicolás Mayoraz.



Busca quedarse con dos lugares. Retendría a Gonzalo Roca y sumaría a Nicolás Mayoraz. Unión por la Patria: Bajaría de dos lugares a uno. La disputa interna es entre el massista Guillermo Michel y la cristinista Vanesa Siley.



Bajaría de dos lugares a uno. La disputa interna es entre el massista Guillermo Michel y la cristinista Vanesa Siley. El cuarto lugar corresponde a Provincias Unidas, aunque Álvaro González (PRO) aspira a retenerlo.

En el Senado, el conflicto es total y amenaza con terminar en los tribunales. El regreso del riojano Fernando Rejal al bloque peronista dejó a Unión por la Patria con 22 bancas, superando por un integrante a La Libertad Avanza, lo que reabre la disputa por la primera minoría.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, será la encargada de definir a qué sector le otorga la banca extra. Las opciones sobre la mesa son:

La Libertad Avanza propuso a la neuquina Nadia Márquez y a Belén Monte de Oca.



propuso a la neuquina y a Belén Monte de Oca. El peronismo postuló a Eduardo «Wado» de Pedro y a Florencia López.

Los consejeros salientes advierten que la decisión de Villarruel podría desencadenar una guerra legal, repitiendo el escenario de 2022 cuando la Corte Suprema intervino para desplazar al senador rionegrino Martín Doñate (Frente de Todos) y ordenó la asunción de Luis Juez (PRO).