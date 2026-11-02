Cyber Monday y turismo: cómo reservar vuelos internacionales y pagar el viaje mes a mes

Viaje Fácil permite reservar vuelos internacionales con hasta 11 meses de anticipación y completar el canje de millas hasta 60 días antes de viajar.

El Cyber Monday puede ser una oportunidad para conseguir pasajes internacionales a precios promocionales, pero hay un obstáculo que complica los planes de muchos argentinos: la posibilidad de pagar el vuelo en cuotas con la tarjeta de crédito. Sin financiación bancaria, aprovechar una tarifa atractiva exige contar con buena parte del dinero disponible en el momento de la compra.

Hay una alternativa para quienes necesitan organizar los gastos con más tiempo. El programa Smiles Argentina ofrece un sistema que permite reservar vuelos con anticipación, congelar el valor del pasaje y completar el pago de las millas necesarias hasta 60 días antes de la fecha de salida. De esta manera, el viajero puede asegurar una tarifa durante el Cyber Monday y distribuir el esfuerzo económico durante los meses siguientes.

La propuesta se llama Viaje Fácil y funciona a través de millas. Durante el evento, el programa anuncia promociones para más de 30 destinos, con vuelos operados por compañías como GOL y Avianca. La posibilidad de reservar depende de las tarifas y la disponibilidad para cada ruta.

Cómo funciona Viaje Fácil y cuánto hay que pagar al reservar

El mecanismo permite reservar un vuelo con hasta 11 meses de anticipación, incluso si el usuario todavía no tiene todas las millas necesarias para completar el canje ni dispone del dinero para comprarlas.

Al momento de hacer la reserva, el pasajero debe pagar las tasas e impuestos aeroportuarios correspondientes al destino y un cargo de servicio de $12.000 por pasajero. El valor del vuelo queda congelado en la cantidad de millas o en la combinación de millas y pesos elegida al reservar.

El saldo pendiente se completa más adelante, con un plazo límite de hasta 60 días antes del viaje. Así, el usuario puede reunir las millas necesarias de manera gradual, en lugar de afrontar de una sola vez el costo total del pasaje.

El sistema permite congelar el valor del pasaje y reunir las millas necesarias durante los meses previos al viaje.

La diferencia con una compra tradicional es importante: no se trata de financiar el pasaje en cuotas bancarias, sino de asegurar una tarifa y organizar con anticipación la obtención de las millas. Para aprovechar el sistema, es fundamental revisar las condiciones del servicio, los plazos y los importes que deben abonarse al principio.

Aruba como ejemplo: cuánto cuesta organizar el viaje con nueve meses de anticipación

Un ejemplo permite entender cómo se puede distribuir el gasto. Durante el Cyber Monday, un viajero encuentra un vuelo de ida y vuelta a Aruba, operado por Avianca, por 154.000 millas más tasas e impuestos. La tarifa promocional de referencia equivale a unos US$446 finales, según los valores informados para el evento.

En lugar de comprar todas las millas de una vez, decide suscribirse a Club Smiles y reservar el vuelo mediante Viaje Fácil. Tiene nueve meses antes de la partida y puede utilizar ese período para reunir las millas necesarias.

El plan elegido es Club Smiles 20.000, que acredita 20.000 millas por mes. Según la promoción informada para el evento, la suscripción se puede pagar con una tarjeta de crédito de Mercado Pago y contempla un beneficio inicial de 40.000 millas de bonificación y un reintegro de $20.000.

La cuota mensual del plan es de $75.000. Con el reintegro promocional, el desembolso neto del primer mes quedaría en $55.000, siempre que se cumplan las condiciones de la oferta. A partir del segundo mes, la cuota vuelve a ser de $75.000, de acuerdo con los valores informados.

Al reservar el vuelo, el viajero también debe pagar aproximadamente $225.000 en tasas e impuestos aeroportuarios, más los $12.000 de cargo por pasajero. Esos importes se abonan por separado de la suscripción mensual.

Aruba es uno de los destinos en promoción durante el Cyber Monday, con vuelos de ida y vuelta desde 154.000 millas más tasas e impuestos.

Con las millas acreditadas por el plan y la bonificación inicial, el usuario podría reunir el saldo necesario en unos siete meses, según el ejemplo promocional. Como el vuelo está previsto para dentro de nueve meses, tendría margen para completar el canje antes del vencimiento del plazo, que opera 60 días antes de la partida.

El ejemplo muestra cómo se puede distribuir el gasto en el tiempo, aunque conviene tener en cuenta que la suscripción mensual, los impuestos y el cargo de reserva son conceptos diferentes. Antes de contratar, hay que calcular el costo total del viaje y verificar que las millas se acrediten en los plazos previstos.

Qué otras promociones ofrece Smiles durante el Cyber Monday

Además de Viaje Fácil, el programa anuncia otros beneficios para quienes quieran aprovechar el evento.

Suscripción inicial: quienes quieran probar el sistema pueden acceder a Club Smiles desde $3 durante el primer mes, según las condiciones promocionales.

quienes quieran probar el sistema pueden acceder a Club Smiles desde $3 durante el primer mes, según las condiciones promocionales. Descuento en millas: los socios actuales de Club Smiles recibirán un voucher con un 77% de descuento para comprar millas.

los socios actuales de Club Smiles recibirán un voucher con un 77% de descuento para comprar millas. Reintegro con Santander: quienes paguen con tarjetas Santander Visa o Mastercard podrán acceder a un reintegro del 20% en la compra, con un tope de $15.000 y sujeto a las condiciones de la promoción.

Estos beneficios tienen requisitos específicos y no necesariamente se aplican de manera acumulativa. Antes de realizar una operación, conviene consultar la vigencia de cada promoción, los medios de pago habilitados y las condiciones para recibir las bonificaciones o los reintegros.

Cyber Monday: cuáles son los vuelos internacionales en promoción

Las tarifas informadas para el evento incluyen destinos de Brasil, el Caribe y Estados Unidos. Estos son algunos de los precios de referencia para vuelos de ida y vuelta desde Buenos Aires:

Destino Aerolínea Millas necesarias Precio final de referencia Florianópolis GOL 47.800 + tasas e impuestos $306.556 (US$197) Río de Janeiro GOL 58.200 + tasas e impuestos $328.560 (US$211) Curazao Avianca 155.200 + tasas e impuestos $674.418 (US$432) Aruba Avianca 154.000 + tasas e impuestos $696.382 (US$446) Orlando Avianca 187.800 + tasas e impuestos $817.308 (US$524) Miami Avianca 202.400 + tasas e impuestos $862.305 (US$553) Nueva York Avianca 246.800 + tasas e impuestos $999.146 (US$640)

Los importes son valores de referencia, no tarifas garantizadas para cualquier fecha. La disponibilidad de los vuelos y la cantidad de millas requeridas pueden variar según el destino, el día de salida y el regreso.

Según la información de la promoción, los vuelos incluyen equipaje, con una excepción: los servicios operados por GOL contemplan equipaje de mano y un carry on de hasta 10 kilos. Antes de reservar, es importante comprobar las condiciones específicas del vuelo elegido, especialmente si se necesita despachar una valija.

Qué hay que revisar antes de reservar

La posibilidad de congelar el valor del pasaje puede resultar útil para quienes necesitan tiempo para organizar sus finanzas, pero no significa que el viaje quede pagado con el desembolso inicial. Para evaluar si conviene, hay varios puntos que vale la pena comprobar:

El costo completo: sumar las tasas e impuestos, el cargo de servicio, las cuotas de la suscripción y cualquier compra adicional de millas que resulte necesaria.

sumar las tasas e impuestos, el cargo de servicio, las cuotas de la suscripción y cualquier compra adicional de millas que resulte necesaria. El plazo para completar el canje: el saldo debe quedar cubierto dentro del período establecido por Viaje Fácil, hasta 60 días antes de volar.

el saldo debe quedar cubierto dentro del período establecido por Viaje Fácil, hasta 60 días antes de volar. Las condiciones de la suscripción: revisar el valor de las cuotas posteriores al primer mes promocional y los requisitos para recibir las millas extra o los reintegros.

revisar el valor de las cuotas posteriores al primer mes promocional y los requisitos para recibir las millas extra o los reintegros. La disponibilidad del vuelo: comprobar que la tarifa promocional esté disponible para las fechas elegidas y que el itinerario se ajuste a las necesidades del viaje.

comprobar que la tarifa promocional esté disponible para las fechas elegidas y que el itinerario se ajuste a las necesidades del viaje. El equipaje incluido: verificar qué piezas permite llevar cada aerolínea y cuánto cuesta agregar una valija despachada si fuera necesario.

También es importante distinguir entre el precio expresado en millas y el costo final en pesos. Las cifras difundidas para el Cyber Monday se calcularon considerando la compra de las millas necesarias con el voucher del 77% de descuento y las tasas e impuestos informados. La equivalencia en dólares se obtuvo con una cotización de referencia del Banco Nación de $1.560 por dólar.

Las condiciones comerciales y los precios pueden cambiar, por lo que conviene confirmar los importes antes de tomar una decisión.

Las promociones, los destinos disponibles y las condiciones de Viaje Fácil se pueden consultar en el sitio oficial de Smiles Argentina: Smiles.com.ar.