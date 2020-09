Isabel Vermal la pastelera que unió arte y dulzura

El mundo de las tortas y pasteles logra transportarnos a lugares maravillosos, muchas veces a nuestra infancia, a momentos únicos... Lo cierto es que cada pastelero tiene su estilo y sabe cómo conquistar con formas, colores y sabores. Un ejemplo de lo que digo es Isabel Vermal, pastelera de El Gourmet y una de las profesionales convocadas del programa "Supera esto".

Siempre sonriente y con ese tono fresco que la caracteriza, Isabel, nos contó cómo pasó de cocinar como hobby a hacerlo de manera profesional. "Estudié diseño industrial, trabajé 18 años en tecnología y cuando mi hija más grande (que hoy tiene 26 años) era chiquita empecé a cocinar con ella a modo de juego. En mi familia la cocina nunca fue una actividad familiar. Tenía abuelas que cocinaban rico, pero no era algo central en la familia. Con mi hija hacíamos cosas dulces y jugábamos a que teníamos el programa de televisión de Juanita y doña Petrona. Ahí empezó mi gusto por la cocina dulce, por la pastelería", comentó.

Isabel en la cocina de El Gourmet.

El 2004 estudió la carrera de Pastelería en la Escuela del Gato Dumas, mientras trabajaba en Hewlett Packard. "Lo hice netamente como hobby y después de estudiar pasaron unos cuantos años más hasta que, finalmente, un día me pegunté por qué no hacer esto que me gustaba como hobby, de forma profesional. Así fue como abrí la pastelería Smeterling en el 2010. Fue mi primer trabajo formal en pastelería", continúa.

Nos contó que no cocina nada de salado. "Solo hacemos salado para comer a la noche en casa, pero muy simple. Me fascina cocinar dulce. En casa tengo dos cocinas una adentro y otra afuera. Como no me encanta el olor, la comida salada la hago en la cocina de afuera. Sí trato de cocinar sano, de hacer las salsas caseras, casi no usamos lo industrializado".

"El perro Benicio en la rueda de la fortuna", una de las tantas creaciones de Isabel.

Isabel siente un especial cariño por la Patagonia, tiene familia en el sur y es una gran fanática de nuestras peras. "Tengo amigos que viven en Cinco Saltos y la pera para mí es el producto que más me gusta. De hecho la tarta que yo hago, que más me gusta, es una tarta de peras y avellanas. Y el dulce de peras es lo más. Mi primer recuerdo de un sabor dulce es un dulce de peras que hizo mi abuela cuando estábamos de vacaciones en Córdoba, y eso fue como un wow!! el despertar de lo dulce. Tengo contactos también con productores de peras en el Valle porque saben que soy súper fanática de esa fruta. Yo diría que es el producto que me representa en mi pastelería", agregó.

El diseño y el arte siempre estuvieron muy presentes en la vida de Isabel. "Desde que tengo uso de razón dibujo y cuando estaba por hacer mi primer programa en el canal Gourmet, hace ya un montón de años, se me ocurrió que podía hacer unas recetas ilustradas. Se lo conté al productor, pero no estaba muy convencido al principio y cuando le mostré uno de los dibujos le encantó. Así que la pregunta fue '¿podés hacer estos dibujos por cada uno de los programas?'. Entonces a partir de ese momento empecé con las recetas ilustradas que me encanta hacer y la gente me relaciona con eso. Me súper divierte y de hecho hace unos años empecé a estudiar lentamente, pero en forma estable, la carrera de Ilustración en el Universidad de Palermo", nos contó.

"Torta hamburguesa", también de Isabel.

"Con respecto a la pandemia ha sido todo muy particular. Como tengo una pastelería no cerramos, seguimos ya que estaba permitido que pudiéramos trabajar. Seguimos abiertos con todas las precauciones. Tal vez cambió la forma de trabajo. Hago bastante más home office del que hacía antes. Estoy dando clases en algunas escuelas e incursionando en el mundo de lo digital, así que estoy súper divertida. Siempre trabajé mucho sobre mis redes, pero la pandemia las llevó a otro nivel. Me encanta explorar todo este mundo de la digitalización, yo vengo del mundo de la tecnología que ahora realmente explotó", concluyó.