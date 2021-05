Iván de Pineda se tentó al aire en Pasapalabra y no pudo continuar con el juego

El conductor Iván de Pineda vivió ayer un momento que se volvió viral: se tentó al aire del ciclo "Pasapalabra", en la edición famosos del fin de semana. Un error cometido por el abogado Marcelo D'Alessandro, quien participaba de "El Rosco", le causó gracia y por unos minutos debió suspender su actividad.

me perdí de ver al hombre supremo tentado Ivan de Pineda tentado todo lo bueno que hay pic.twitter.com/FdJMd1BgcW — naaat (@prettywhenucryl) May 2, 2021

El gracioso episodio se dio en medio de las preguntas, donde los participantes responden una consigna por cada letra del abecedario. En el momento de la letra "L", de Pineda consultó sobre el "huevo de piojo que suele estar adherido a los animales huésped de este parásito".

D'Alessandro ni se inmutó al contestar "ladilla", a pesar de que la respuesta correcta era liendre. La respuesta y la insistencia del letrado sobre ella generó la risa generalizada, entre el conductor y los participantes.

"No asume que duda", agregó Nati Jota, quien le recomendó al abogado el estratégico "Pasapalabra" para no perder. "Espero que no sea autorreferencial", agregó el conductor y siguió risueño.

Sin embargo, y pese a la insistencia de D'Alessandro en su respesta, Pineda aclaró que “el huevo del piojo es la liendre. La ladilla es otra cosa”, intentando dar por terminado el tema.

Pero él mismo fue quien no logró continuar el juego. “No puedo más, estoy explotado”, reconoció mientras lloraba de la risa. Si bien quiso seguir con el comediante Ezequiel Campa, Iván no lograba hacerle la pregunta; su risa hizo tentar a todos en el estudio y la situación se extendió por algunos minutos.

“Ya apareció como cinco veces el rosco”, le advirtió divertido Campa. Pero de Pineda no podía parar de llorar de la risa, mientras repetía: “Estoy explotado”.