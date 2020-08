Jamie Foxx estrena "Proyecto Power": cómo entretener en tiempos difíciles

El actor estadounidense Jamie Foxx, quien personifica en la cinta de Netflix "Proyecto Power" a un exsoldado que busca dar con el origen de una nueva y peligrosa pastilla que confiere poderes sobrenaturales temporales, afirmó a Télam que la humanidad está "atravesando uno de los momentos más desafiantes de la historia" y que películas como esta otorgan la "posibilidad de escapar al menos por un par de horas".

Ganador de un Oscar por su transformación en Ray Charles en "Ray" (2004), a sus 52 años Foxx hace gala de un currículum que lo tuvo ligado a la comedia en sus comienzos y en el que se desenvuelve con soltura tanto con realizadores de la talla de Michael Mann, Oliver Stone y Quentin Tarantino como en el llamado "cine pochoclero".

"Proyecto Power", dirigida por Henry Joost y Ariel Schulman y que llegará a Netflix el viernes 14, entra en esta última categoría, con una trama de acción y ciencia ficción que propone un giro a las películas de superhéroes.

Allí, el actor que será siempre identificado como el feroz cazarrecompensas de "Django sin cadenas" (2012) interpreta a Art, un hombre desesperado por encontrar a su hija, secuestrada por la misma organización secreta que lanzó al mercado clandestino una droga que concede superpoderes, pero con un riesgo: nadie sabe qué le tocará hasta que consuma la píldora por primera vez y el efecto dura apenas 5 minutos.

Algunos desarrollan piel a prueba de balas, invisibilidad o superfuerza, en otros casos la reacción puede ser letal.

En su cruzada por una ciudad de Nueva Orleans repleta de peligros, Art unirá su camino con el de un policía encarnado por Joseph Gordon-Levitt y con el de una adolescente llamada Robin, una traficante interpretada por Dominique Fishback con la que formarán un vínculo como, justamente, el de Batman y Robin, justiciero y ayudante.

Jamie Foxx y Dominique Fishback. Foto: SKIP BOLEN/NETFLIX © 2020

Tanto Foxx como la joven Fishback, que ya había podido brillar como una prostituta con deseos de progreso en la serie "The Deuce" de HBO, conversaron con esta agencia acerca de la cinta, del poblado subgénero de los superhéroes y la utilidad de este tipo de filmes para distraerse en los tiempos de pandemia.

P: ¿Qué clase de héroe es Art? No es la clase de personaje repleto de nobleza, casi angelical, que los superhéroes se supone que son…

Jamie Foxx: No, creo que nadie es tan noble ni tan bueno. Art es, antes que nada, un ser humano, y con los seres humanos vienen las fallas. Lo único que podemos hacer es ser bondadosos, cuidar de los demás aún con nuestras fallas, y Art se preocupa por lo que está pasando en el mundo, se preocupa por su hija y también termina preocupándose por Robin.

P: ¿Y Dominique? ¿Qué clase de superheroína es Robin?

Dominique Fishback: Creo que el mejor tipo de heroína, porque es pura, sigue sus instintos, su corazón. Ella comparte con Art el que es su verdadero "poder", que es el rap, y él le dice que no necesita ninguna pastilla, que ella tiene suficientes cualidades así como está. Se emociona con la idea de que con una píldora pueda tener un superpoder, pero al final del día, en la realidad de nuestro mundo eso no existe, y me da esperanza que el mensaje sea que lo que cada uno es ya es suficientemente poderoso. Hacer una búsqueda en nuestro interior para encontrar cada uno nuestro "poder".

P: Art y Robin desarrollan una relación del tipo "dúo dinámico". Hay una escena clave, en la que Art le pide a Robin que le muestre cómo sabe rapear, en la que se rompe una barrera entre ellos y todo comienza a encajar. ¿Cómo trabajaron la química entre ustedes?

JF: Fue simplemente una cuestión de que ella ingresara y nos cautivó. Fue una presencia muy fuerte desde que ingresó para todos nosotros. (Se dirige a Dominigue) A mí me gustaría también saber cuál fue tu proceso, porque esa fue una escena esencial esencial en la película.

DF: (Ríe) Creo que lo más importante del proceso para mí fue justo antes cuando Art le dice "te necesito". Porque es un momento bisagra para ella en el que decide involucrarse, tomar partido y ayudarlo. Tenía esta noche tumultuosa, y para mí ese fue el momento catalizador en el que decide dejar de escapar para ayudar. En la escena del rapeo, están todavía como testeándose, con precaución, y de pronto todo encaja.

Foto: SKIP BOLEN/NETFLIX © 2020

P: La película le da una vuelta de tuerca al concepto de los superpoderes. ¿Era hora de darle una mirada fresca al tema para evitar la sobresaturación con tantas películas y series de superhéroes?

JF: Sí, porque la cosa es que aunque cualquiera de esos filmes de superhéroes valen la pena, este te da la versión humana del tema. Sin hacer comparaciones, lo comenzó "Guasón", que no era una película de cómics, sino una película con mayúsculas. "Proyecto Power" entonces propone una historia con seres humanos reales, con sentimientos humanos reales, emociones, y que sí, ¡sorpresa! aparece un tipo de 200 metros persiguiéndome porque acaba de tomar una píldora que le confiere el poder.

Joseph Gordon-Levitt, en "Proyecto Power".

P: Esta película se rodó en un contexto totalmente diferente, sin pandemia. ¿Creen que películas como esta cumplen un rol más importante ahora, para entretener a las millones de personas encerradas en sus casas con miedo e incertidumbre?

DF: Totalmente, este está siendo un año tan duro en términos generales, que todos estamos buscando un pequeño momento de levedad, estamos buscando ver caras diversas en la pantalla y tenemos la oportunidad de mostrar en este momento tan oscuro algo de luz.

JF: No podemos negar que estamos atravesando uno de los momentos más desafiantes de la historia moderna de la humanidad, con la pandemia, con la injusticia racial. Pero creo que es alentador la forma en la que la gente está respondiendo, ayudando tanto física como emocionalmente a las personas que lo necesitan. Nuestra pequeña contribución con "Proyecto Power" es la posibilidad de escapar un momento, de tener una salida de todo esto que está pasando al menos por un par de horas.