Juana Viale se quebró al recordar a su amiga «la Uru»: «solamente cambió de piel»

La conductora de "La noche de Mirtha", Juanita Viale, se conmovió profundamente en la última emisión del programa, donde recordó a su mejor amiga y actriz Victoria Césperes, quien falleció en los últimos días como consecuencia de un cáncer de mama.

"Como todos saben, o algunos no, mi amiga la uruguaya partió. Pero tuve la honra de conocerla y vivida", dijo al borde de las lágrimas, durante la apertura del programa.

Ambas se hicieron amigas en Chile, donde forjaron un vínculo muy cercano, similar a la hermandad. Ese lazo las llevó a protagonizar una obra con la que recorrieron el país, "La sangre de los árboles".

"Ella no me hubiese permitido no trabajar porque era una laburante incesante, así que estamos acá haciendo el programa", contó Viale y explicó por qué decidió estar presente aún a pocas horas de la muerte de su amiga el pasado viernes. "No se fue, solamente cambió de piel", agregó y saludó cariñosamente a la familia de Victoria.

A pesar de su tristeza, Juana logró componerse y continuar con la presentación. Durante la noche cenaron con ella el político Jose Luis Espert, el periodista Gabriel Levinas, la periodista Débora Plager y el economista Martín Tetaz.