Juicio La Escuelita: el expiloto militar dijo que jamás trasladó a personas detenidas

El expiloto militar Juan José Capella, acusado de delitos de lesa humanidad en Neuquén, habló por más de una hora ayer en la última de las indagatorias que se llevaron a cabo en el juicio por los crímenes cometidos durante la dictadura militar.

El informe, incorporado por intercambio con el Tribunal Oral Federal de San Martín que en Buenos Aires juzga los Vuelos de la Muerte, lo sindicó como uno integrante del Batallón 181 de aeronavegación del Ejército, parte del Comando del V Cuerpo.

“Eso no es correcto, pudo haber sido agregado después, pero yo nunca fui del Batallón de Aviación 181 en el V Cuerpo como se menciona, sólo dependía del Comandante”, sostuvo el ex piloto.

Sin aceptar preguntas más que de sus defensoras Celia Delgado y Gabriela Labat, Capella declaró que “jamás trasladé a personas vendadas o detenidas. Era el avión del comandante, que a veces iba con su familia. ¿Creen que permitiría que se trasladaran presos en esas condiciones? Jamás”.

Indicó que en los días cuestionados, desde el 9 y 10 hasta el 17 de junio de 1976 hubo comisiones de inspección durante 1 ó 2 días “pero eran inspecciones que hacía el comandante, que era la gente que yo transportaba” y que desconocía las labores en tierra de la jefatura.

Las fechas son las que coinciden con los secuestros en Neuquén y Cinco Saltos primero (9 - 10 y 11 de junio) y luego en el operativo de Cutral Co (desde el 12 al 15) tras lo cual las y los sobrevivientes describieron los traslados nocturnos y en avión, que terminaron en La Escuelita de Bahía Blanca.

Capella describió el avión, dijo que tenía un máximo de capacidad de 9 personas, indicó que siempre tuvo el color blanco y “la panza verde”. Mostró fotos de 1.975 con el avión en idénticas carrocería que se observó en Neuquén el mes pasado, durante la inspección ocular que se hizo en el aeropuerto Domingo Perón.

Capella habló de los cambios en el interior de la aeronave antes del 2012 y se quejó porque “en todos los lugares por donde estuve volando, en ninguno tuve reclamo: sólo en Neuquén se me sindica como que trasladé a gente detenida”.

Describió vuelos a Viedma, Bariloche, Covunco, Zapala, Junín, San Martín, Primeros Pinos, Trelew, Rawson, Viedma y Comodoro Rivadavia, entre otros.

Se quejó de estar imputado por los datos de una planilla de vuelo con inscripciones que dijo que “que no son lo real”. Cifró el tiempo de vuelo entre Neuquén y Bahía Blanca de entre 120 minutos a dos horas y media con ese avión y resaltó que el único lugar en el que desarrolló actividades fue en la base Comandante Espora. “Sólo iba al V Cuerpo a cobrar a fin de mes y cuando me llamaba el Comandante”, aseguró.

Al término de su declaración, el fiscal José Nebbia indicó que respecto a la negativa a ser parte de un batallón especial en el V Cuerpo “es la declaración del imputado contra el informe técnico de 2 ministerios. Nunca hubo cuestionamiento de las planillas de vuelo, y resulta que ahora pareciera ser material inventado que podría haber llenado cualquiera. Hay mucha prueba contra Capella”, finalizó.

El veredicto será el 10 de noviembre

La querella del Ceprodh informó ayer que las Madres de Plaza de Mayo, Lolín Rigoni e Inés Ragni, junto con Oscar Ragni (de la Corriente), estarán presentes en el día del el veredicto, programado para el 10 de noviembre.

Debido a la pandemia (por razones de seguridad sanitaria personal de las Madres y porque al inicio del juicio en diciembre de 2020 aún no estaba extendida la vacunación Covid) los Ragni y Lolín no estuvieron en las audiencias y se mantenían informadas sobre el séptimo juicio a través de la comunicación del grupo de Apoyo a las Madres y los 30.000.

La querellante Mariana Derni solicitó 6 espacios reservados para las Madres y Oscar Ragni ( y el grupo de apoyo) ya que desde el inicio del juicio los lugares en la sala están restringidos para evitar contagios por coronavirus.

El Tribunal accedió a la reserva. También adelantó que revisará el actual aforo (de 20 lugares) que rige desde diciembre. El planteo de una disponibilidad mayor de ingreso de público lo hizo la APDH, ante la expectativa de los alegatos que comienzan el martes 12 de octubre. El servicio de prensa de la corte (CIJ) transmitirá por el canal de Youtube las audiencias de Neuquén hasta el veredicto, programado para el 10 de noviembre.

El 12 el fiscal José Nebbia, dará inicio a los alegatos. Ayer no se sorprendió por la negativa del ex piloto militar a las acusaciones.

“No se salió del libreto: no fue, no estuvo, no supo ni vio; y si pasó, fue otro”, dijo el fiscal en tanto agregó que “tenemos mucha prueba para una condena y lo vamos a señalar en el alegato”, planteó.

Cronograma del final

Martes 12 de octubre a las 9 inicio de alegatos de la fiscalía.

Miércoles 13: alegatos de querellas. Ceprodh (Natalia Hormazábal y Mariana Derni), APDH (Marcelo Medrano y Bruno Vadalá) y Eduardo París.

Miércoles 27. Defensa oficial (Celia Delgado y Gabriela Labat) por 9 imputados.

Jueves 28. Defensa oficial (Pablo Repetto y Sabrina Ascani Torres). Por 5 acusados. Defensa particular de Walter Tejada

3 y 10 Noviembre Palabras finales de los 15 imputados.

10/11 Veredicto de los jueces: parte resolutiva de la sentencia.