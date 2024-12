Abuso a Silvia Cabañares: rebajaron en 4 años la condena a los autores

El Tribunal de Impugnación quitó un agravante y rebajó en 4 años el monto de la pena que deben cumplir los cuatro autores del abuso a Silvia Cabañares, la joven de Neuquén que tres meses después de la violación fue víctima de femicidio en Río Negro.

De esta manera, su excuñado Félix Darío García; Jairo Luciano Laurín, alias Tano y Raúl Horacio Vidal, alias Chino deberán cumplir 11 años de prisión en vez de 15; mientras que Oscar Alejandro Guerrero, alias Tata cumplirá 8 y no 12.

Los cuatro fueron declarados responsables de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas por un jurado popular. Las penas las impuso un juez técnico, Marco Lúpica Cristo.

Los defensores Gustavo Palmieri (García y Guerrero), Raúl Caferra (Vidal) y Matías Gómez Congost (Laurín) impugnaron, con la oposición del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y el querellante César Alfaro, quien representa a Flavia Andrea Currumil, la mamá de Silvia.

Cómo fue el hecho

Los planteos de los defensores fueron varios, pero el Tribunal de Impugnación integrado por Estefanía Sauli, Florencia Martini y Richard Trincheri hicieron lugar a uno solo.

Silvia fue abusada la madrugada del 15 de enero del 2023 en un sector conocido como La Chanchería, en Tronador y Boerr del barrio Confluencia. Era una joven en estado de extrema vulnerabilidad, paciente psiquiátrica, que el 26 de agosto apareció muerta víctima de femicidio en Balsa Las Perlas, jurisdicción de Cipolletti, Río Negro. Ese crimen está impune.

Entre los agravantes que tuvo en cuenta el juez Lúpica Cristo para fijar el monto de la pena a los cuatro abusadores, figuró que pudieron contagiarle alguna enfermedad de transmisión sexual.

Así está contemplado en el artículo 119 inciso c) del Código Penal: la pena aumenta cuando el autor «tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual (ETS) grave, y hubiere existido peligro de contagio».

Los argumentos de la defensa

Los defensores utilizaron dos argumentos: ninguno de los imputados tiene una ETS, y a la víctima «le aplicaron un kit de profilaxis en el Hospital público en el que fue asistida inmediatamente después de denunciado el hecho».

El fiscal Breide Obeid dijo por su parte que «a los imputados se les podría haber exigido otra conducta, por ejemplo el uso de del preservativo. Más allá del abuso, le es reprochable la puesta en peligro, por la protección de la salud pública y en este caso de Silvia».

Lo que dice el fallo

En el fallo, la jueza Sauli -con la adhesión de Martini y Trincheri- expresó que «no se puede imponer una pena mayor por una conducta potencialmente peligrosa. Ni siquiera hay una creación de un riesgo mayor, porque tal riesgo no existía desde un inicio, fue una especulación».

«Si se va a la definición de peligro causado, causar significa producir su efecto, mientras causado significa ser causa, motivo o razón de que suceda algo. Es decir, que para aumentar la pena por esta circunstancia, se debe haber producido el efecto concreto, real –en este caso de contagio-«.

Concluyó: «el peligro es real cuando existe aquí y ahora, y es potencial cuando el peligro ahora no existe, pero se sabe que puede existir a corto, medio, o largo plazo. Pero en este caso ese peligro no era no real ni potencial, ya que ni ahora ni a largo plazo se iba a producir algún tipo de ETS (enfermedad trasmisión sexual)».

En consecuencia, les quitaron 4 años de condena, y ahora deberán cumplir 11 años García, Laurín y Vidal, y 8 años Guerrero.

El fallo puede ser impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia.