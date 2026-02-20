Abusos en el Jardín 31 de Neuquén: confirman la condena contra el profesor de música

El Tribunal de Impugnación de Neuquén confirmó este viernes 20 de febrero la condena a 18 años de prisión del docente del Jardín 31 de Neuquén por abusos sexuales contra alumnos.

La sentencia lleva la firma de los jueces Andrés Repetto (presidente), Mauricio Macagno y Liliana Deiub. Resuelve rechazar la impugnación ordinaria contra de la sentencia de responsabilidad y en consecuencia confirmar el veredicto del jurado popular que encontró culpable al maestro de música identificado como WGH.

Cuáles fueron los delitos que cometió el maestro del Jardín 31 de Neuquén

Además, la resolución confirma la pena de 18 años de prisión que le impuso el juez Juan Manuel Kees.

Los delitos por los cuales lo condenaron son abuso sexual con acceso carnal un hecho; abuso sexual gravemente ultrajante dos hechos; abuso sexual simple nueve hechos; en todos los casos agravado por ser encargado de la educación, en calidad de autor y en concurso real.

Confirman condena al docente del Jardín 31 en Neuquén: se acreditaron 12 hechos de abuso sexual. Foto: Matías Subat

Intervinieron en la instancia de impugnación, el Fiscal Jefe Maximiliano Breide Obeid, por la querella institucional, Natalia Stornini. Por la querella particular Gisela Moreira, Manuela Castro, Gustavo Lucero y María Celina Fernández. Y por la defensa técnica Gustavo Palmieri, Nicolás Echavarría y Gustavo Perazzoli.

Palmieri dijo a diario RÍO NEGRO que el fallo es «repugnante, una verdadera porquería, quiero decirlo con claridad como hablo siempre».

Añadió que «vamos a estudiarlo en profundidad y veremos qué hacemos con estos benditos jueces».

Le queda como instancia de apelación la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, que integran los vocales Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari.

Abusos en el Jardín 31 de Neuquén: los fundamentos del juez y el debate por la proporcionalidad de la pena

En diciembre de 2024, la Justicia de Neuquén fijó la pena de 18 años de prisión efectiva al maestro del Jardín ubicado en el oeste neuquino. Los hechos fueron cometidos entre marzo y julio del 2022.

El juez Kees, que rechazó el pedido de 45 años de la Fiscalía, sostuvo que la pena resultaba «acorde a los principios de legalidad y proporcionalidad”. Familiares de las víctimas calificaron el fallo como “una burla” al finalizar la audiencia.

Familiares de las víctimas consideraron una «burla» la pena impuesta al maestro.

De acuerdo con la información oficial del Poder Judicial, el magistrado evaluó como agravantes la pluralidad de víctimas, la vulnerabilidad y la extensión del daño. Consideró como atenuantes la ausencia de antecedentes, el contexto familiar y las agresiones sufridas al momento de la detención.