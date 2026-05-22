Murió un hombre tras caer por una ladera del volcán Osorno de Chile, cerca del límite con Río Negro

Un hombre de 60 años murió tras caer por una ladera del volcán Osorno de Chile, en una zona de difícil acceso cercana al glaciar. El cuerpo fue encontrado por rescatistas luego de un operativo desplegado a casi 2 mil metros sobre el nivel del mar. Este viernes se despliegan las tareas para rescatar el cuerpo.

Según informaron medios locales, montañistas observaron el momento en que la víctima perdió el equilibrio y cayó por una pendiente. Luego advirtieron a las autoridades.

Cómo es el operativo de rescate del excursionista fallecido en Chile

Tras la denuncia, equipos de Bomberos, Carabineros de la Tenencia Pajaritos y voluntarios del Cuerpo de Socorro Andino llegaron hasta el área para iniciar la búsqueda. Ante la emergencia, instalaron un puesto de mando en el Refugio Teski para coordinar las tareas.

El vocero de Socorro Andino, Manfred Böttger, explicó que el hombre “rodó varios metros” antes de que los montañistas lo perdieran de vista. También indicó que en ese sector “una persona puede caer sin lograr detenerse y golpeándose con rocas”.

Los equipos de emergencia que trabajan en el rescate de la víctima.

Desde la Corporación Nacional Forestal en la Región de Los Lagos (Conaf) confirmaron el hallazgo del excursionista este jueves por la noche: «Fallecido fue encontrado el excursionista que se había extraviado a dos mil metros de altura en el Volcán Osorno”, señalaron.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue informada. Las autoridades indicaron que el hombre ingresó por una zona no habilitada y no registró su acceso antes de dirigirse al área cercana al glaciar.

Las condiciones climáticas demoran la extracción del cuerpo

Los rescatistas precisaron que el cuerpo no quedó atrapado dentro de una grieta, aunque el terreno presenta pendientes pronunciadas y sectores rocosos. Por ese motivo, la recuperación fue programada para este viernes, cuando mejoraran las condiciones de visibilidad y seguridad.

El volcán Osorno se encuentra en la Región de Los Lagos, en Chile, cerca del límite con Neuquén y Río Negro. El área recibe durante el año a turistas y montañistas que realizan actividades de alta montaña y excursiones en sectores glaciares.

Desde la Sexta Compañía de Bomberos de Puertos Varas informaron: «Nuestra compañía fue parte de las labores de búsqueda desarrolladas en una zona de extrema complejidad, marcada por grietas, nieve y difíciles condiciones de acceso, trabajando junto a distintas instituciones y equipos especializados desplegados en el lugar».

Agregaron: «Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, cercanos y amigos de la víctima, acompañándolos en este difícil momento».