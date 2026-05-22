Los Miches: la red de gas natural llegó a la comunidad mapuche Antiñir Pilquiñan

La iniciativa es parte de un proyecto para expandir el servicio dentro del Alto Neuquén. Foto: gentileza.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa encabezó este viernes el acto de inauguración de la obra de gas para la comunidad Antiñir Pilquiñan de Los Miches. La iniciativa forma parte de un proyecto integral de la Provincia para llevar el servicio a diversos rincones de la región del Alto Neuquén, y demandó una inversión de 1,5 millones de dólares.

La red de gas se instaló en la localidad en octubre de 2025, en cuyo acto se había anunciado el compromiso a extender el servicio a las comunidades mapuches aledañas antes del invierno de este año.

En el evento, Figueroa resaltó que “a escasos metros pasa el gasoducto cordillerano y tanto los vecinos de Los Guañacos como de Los Miches veían cómo ese gas iba al país hermano, pero llegaban a sus casas y se calefaccionaban con leña. Somos conscientes de lo que falta, pero es muy importante todo lo que estamos haciendo, por eso hoy festejamos con toda la comunidad”.

«Había un sector muy pequeño de la comunidad que tenía gas mediante GLP (gas licuado de petróleo) y ahora también tiene gas natural», añadió.

En ese sentido, indicó que actualmente la planta de GLP de Los Miches se está trasladando hacia a Moquehue, que se inaugurará antes de la estación invernal. Hasta el momento, en la localidad se completó la instalación de seis tanques en la planta mientras continúan las tareas finales sobre la red que abastecerá a los hogares de la localidad

El presidente de Hidenesa, Raúl Tojo aportó detalles técnicos de la obra que aseguró que se realizó en «tiempo récord», debido a que se acercaba el invierno. Además, mencionó que «la inauguración de hoy es la segunda etapa de la obra inicial que se hizo con Los Guañacos-Los Miches para llegar con el gas al Neuquén profundo, donde nadie hubiera pensado que esto iba a pasar».

Por su parte, la concejal Celeste Muñoz, destacó que se encuentra en ejecución la obra del gas para Los Chacayes, Tierras Blancas y Lileo, y que prontamente se inaugurará la oficina del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y la vereda de adoquines. «Muy contenta por todas las obras para que crezca nuestra comunidad», expresó.

La lonco de Antiñir Pilquiñan, Violeta Antiñir, se manifestó contenta por el trabajo: «nunca pensamos que íbamos tener gas en nuestra comunidad mapuche, por eso hoy es un día fundamental y es una ocasión para celebrar».

En el acto también estuvieron presentes el delegado regional del Alto Neuquén, Néstor Fuentes; autoridades del EPEN y representantes de la comunidad.

Cómo se divide el proyecto para expandir la red de gas en el Alto Neuquén

El proyecto que lleva adelante el gobierno provincial en la región del Alto Neuquén se divide en dos tramos: el primero desde Andacollo a Los Miches y Guañacos; y el segundo, desde la válvula de derivación en la rotonda de las rutas N°38 y 43 a Las Ovejas, sumando Camalón, Cayanta, Bella Vista, y luego continuará hasta Varvarco-Invernada Vieja y Manzano Amargo.

A través de Hidrocarburos del Neuquén SA (Hidenesa), las obras ya llegaron a Los Guañacos, Villa del Nahueve y las obras continúan hacia Las Ovejas, Varvarco y Manzano Amargo.