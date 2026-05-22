Robaban bicis de alta gama en Chile y las revendían en Neuquén: demoraron a dos hombres ligados al ciclismo del Alto Valle

Una investigación por bicicletas de alta gama robadas en Chile derivó en cuatro allanamientos en Neuquén y en la demora de dos hombres relacionados al ciclismo del Alto Valle. La causa se inició tras el robo de una bicicleta en Santiago de Chile y después de que la víctima fuera informada de que el rodado era ofrecido en Facebook desde Neuquén.

Según informó la Policía, los demorados están “vinculados al ciclismo de elite” de la región y habrían ingresado también elementos para la reventa. A su vez, se investiga el presunto traslado de sustancias prohibidas por Anmat usadas en competencias como «hormonas inyectables y anfetaminas«. Los principales investigados, de 33 y 36 años, residirían en Allen y Roca.

Cómo comenzó la investigación por las bicicletas de elite robadas en Chile

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la causa se inició tras el robo de una bicicleta Orbea modelo Orca ocurrido en julio del año pasado en Providencia, Santiago de Chile. Más tarde, la víctima fue informada que la bicicleta era ofrecida en redes sociales al otro lado de la cordillera, en Neuquén.

Entonces, la Unidad Especializada de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público de Chile pidió colaboración para recuperarla. El organismo trabajó en conjunto con el fiscal Diego Azcárate de la fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos y la división Robos y Hurtos de la Policía.

La investigación se realizó junto con la fiscalía de Providencia-Ñuñoa y con intervención de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación.

La investigación avanzó con la identificación de los sospechosos y la Policía detectó que ambos cruzaban frecuentemente entre Argentina y Chile. Su demora tuvo origen este jueves cuando Migraciones registró el ingreso de ambos desde Chile.

Tras la notificación, la Policía montó un operativo sobre la Ruta 242, cerca del paso Pino Hachado, para seguir el vehículo en el que viajaban. El procedimiento terminó alrededor de las 19.15 en Senillosa, donde efectivos del Destacamento Báscula interceptaron el auto. Los dos ocupantes fueron demorados y el vehículo quedó secuestrado para su requisa.

Qué bicicletas secuestraron en Neuquén y cuál es el valor estimado

Luego, la Justicia autorizó allanamientos simultáneos en tres viviendas y una bicicleteria ubicada en el barrio San Lorenzo Sur de Neuquén. Uno de los procedimientos se realizó en una casa del sector centro oeste de Neuquén, donde identificaron a un joven de 28 años.

En ese lugar, la Policía secuestró medicamentos, hormonas inyectables, anfetaminas y otras sustancias de presunto uso deportivo ilegal. También encontraron bicicletas de competición y accesorios profesionales de alto valor.

La Policía secuestró sustancias prohibidas utilizadas en el deporte de alto rendimiento. Fotos: gentileza.

La Fiscalía indicó que el objetivo de los allanamientos era secuestrar teléfonos, dispositivos electrónicos y partes de bicicletas. Entre los elementos recuperados apareció la bicicleta Orbea robada en Chile. Según la investigación, el rodado está valuado aproximadamente en 6 mil dólares.

Además, los investigadores secuestraron bicicletas Trek, Giant y Specialized, ruedas de competición y ciclocomputadores GPS. La Policía estimó que el valor total de los elementos supera los $30 millones.