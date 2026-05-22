Cutral Co estrena un minibus para hacer el citiy tour

La incorporación de un minibus que estará destinado a los recorridos por la ciudad organizados para alumnos, alumnas de escuelas primarias, secundarias, y de los barrios fue anunciada por el municipio de Cutral Co. El vehículo que tiene una capacidad para menos pasajeros estará a cargo de la dirección de Turismo que depende de la subsecretaría de Cultura.

La comuna cutralquense presentó la unidad 0 kilómetro de marca Iveco modelo Daily y que fue adquirido para ser destinado a la subsecretaría de Cultura, Educación y a la dirección de Turismo. En total, tiene una capacidad para el traslado de 24 personas.

La idea es que se sume a la otra unidad (que es un colectivo) y que facilite el traslado de escolares o de las diferentes barriadas. En la dirección de Turismo se organizan con las escuelas primarias y secundarias que lo soliciten, un city tour. El propósito es que las niñas, niños y adolescentes aprendan sobre los puntos históricos y de mayor interés que existen en la ciudad.

Entre ellos los monumentos o esculturas que están en los diferentes barrios, además de El Cristo, que es el más conocido, como el que homenajea al obispo emérito de Neuquén, Jaime de Nevares; el de los caídos en Malvinas; el de la Mujer; el avión Avro; y la Última Cena. Además, se hacen visitas guiadas a la sala de Dioramas y el parque de la Ciudad.

De este modo, puede haber recorridos simultáneos o cuando las delegaciones son un poco más numerosas. Al momento de presentar la unidad junto a otras, el intendente Ramón Rioseco especificó que la inversión en el parque automotor permite garantizar el funcionamiento de todos los servicios que ofrece el municipio, entre ellos el social y educativo.

«El colectivo es para los chicos de los barrios. Para que ellos hagan el microturismo que tenemos en la ciudad y realicen sus actividades. Ya tenemos un colectivo y le sumamos otro para tener más disponibilidad para que los chicos sean parte de la ciudad», subrayó Rioseco.

Además del minibus, se incorporó un camión Iveco destinado a la secretaría de Servicios Públicos.