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Política

Cutral Co estrena un minibus para hacer el citiy tour

Se suma al parque automotor municipal que ya tiene un colectivo.

Andrea Vázquez

Por Andrea Vázquez

Es una de las unidades que se sumó al parque automotor municipal de Cutral Co

Es una de las unidades que se sumó al parque automotor municipal de Cutral Co

La incorporación de un minibus que estará destinado a los recorridos por la ciudad organizados para alumnos, alumnas de escuelas primarias, secundarias, y de los barrios fue anunciada por el municipio de Cutral Co. El vehículo que tiene una capacidad para menos pasajeros estará a cargo de la dirección de Turismo que depende de la subsecretaría de Cultura.

La comuna cutralquense presentó la unidad 0 kilómetro de marca Iveco modelo Daily y que fue adquirido para ser destinado a la subsecretaría de Cultura, Educación y a la dirección de Turismo. En total, tiene una capacidad para el traslado de 24 personas.

La idea es que se sume a la otra unidad (que es un colectivo) y que facilite el traslado de escolares o de las diferentes barriadas. En la dirección de Turismo se organizan con las escuelas primarias y secundarias que lo soliciten, un city tour. El propósito es que las niñas, niños y adolescentes aprendan sobre los puntos históricos y de mayor interés que existen en la ciudad.

Entre ellos los monumentos o esculturas que están en los diferentes barrios, además de El Cristo, que es el más conocido, como el que homenajea al obispo emérito de Neuquén, Jaime de Nevares; el de los caídos en Malvinas; el de la Mujer; el avión Avro; y la Última Cena. Además, se hacen visitas guiadas a la sala de Dioramas y el parque de la Ciudad.

De este modo, puede haber recorridos simultáneos o cuando las delegaciones son un poco más numerosas. Al momento de presentar la unidad junto a otras, el intendente Ramón Rioseco especificó que la inversión en el parque automotor permite garantizar el funcionamiento de todos los servicios que ofrece el municipio, entre ellos el social y educativo.

«El colectivo es para los chicos de los barrios. Para que ellos hagan el microturismo que tenemos en la ciudad y realicen sus actividades. Ya tenemos un colectivo y le sumamos otro para tener más disponibilidad para que los chicos sean parte de la ciudad», subrayó Rioseco.

Además del minibus, se incorporó un camión Iveco destinado a la secretaría de Servicios Públicos.


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La incorporación de un minibus que estará destinado a los recorridos por la ciudad organizados para alumnos, alumnas de escuelas primarias, secundarias, y de los barrios fue anunciada por el municipio de Cutral Co. El vehículo que tiene una capacidad para menos pasajeros estará a cargo de la dirección de Turismo que depende de la subsecretaría de Cultura.

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