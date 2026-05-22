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Crisis en Bolivia: violentos choques entre manifestantes y policías en La Paz

La crisis política y económica en Bolivia escaló con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en La Paz, mientras crecen los reclamos por la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio de bloqueos, escasez y fuerte malestar social.

Redacción

Por Redacción

Crece la tensión en Bolivia. Foto: archivo

Crece la tensión en Bolivia. Foto: archivo

Policías antimotines se enfrentaron con gases lacrimógenos a manifestantes que intentan avanzar hacia el centro de la capital política de Bolivia, en una masiva marcha para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Manifestantes y policías se enfrentaron en La Paz

Entre una densa humareda de gases, los manifestantes lanzaron piedras a las fuerzas del orden e hicieron explotar cartuchos de dinamita de bajo poder usados en minería.

Paz, con apenas seis meses en el poder, está arrinconado por una ola de protestas pese a sus llamados al diálogo y anuncios de que escuchará a los sectores sociales, que reclaman una salida a la peor crisis económica del país andino en cuarenta años.

«¡Que renuncie, carajo!», gritó la muchedumbre de campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros que paralizan las calles de La Paz, sede de gobierno, aislada desde hace tres semanas por bloqueos de carreteras que han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicinas.

Ataviados con cascos o ponchos, los manifestantes, muchos de los cuales ondean banderas indígenas, han intentado avanzar entre gritos y el ruido de petardos. Hay al menos tres detenidos.

«Seis meses de gobierno y no ha podido solucionar lo básico, los precios de la canasta familiar. Tenemos que elegir entre comprar carne o comprar leche», dijo en la marcha Melina Apaza, de 50 años, de la región minera de Oruro.

Los accesos a la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, están resguardados con rejas y vigilados por cientos de policías antimotines.

Muchos negocios cerraron sus puertas y los vendedores ambulantes recogieron su mercadería por temor a saqueos.

Un grupo de vecinos de El Alto, próxima a La Paz, bloqueó los accesos al aeropuerto, el principal del occidente boliviano.

Los reclamos iniciales de aumentos salariales, combustibles de calidad y la estabilización de la economía -la inflación interanual fue del 14% en abril- se radicalizaron en los últimos días.

Ahora los manifestantes piden la salida del mandatario, que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

AFP


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Policías antimotines se enfrentaron con gases lacrimógenos a manifestantes que intentan avanzar hacia el centro de la capital política de Bolivia, en una masiva marcha para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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