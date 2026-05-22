Crece la expectativa por una posible visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre

El Gobierno argentino volvió a alimentar este viernes las versiones sobre una posible visita del papa León XIV a la Argentina durante noviembre, en el marco de una gira que incluiría otros países de América Latina. La expectativa se intensificó luego de un mensaje publicado por el canciller Pablo Quirno, quien aseguró que llevó al presidente Javier Milei una “buena noticia” vinculada con el eventual viaje del pontífice.

León XIV podría visitar la Argentina en noviembre y crece la expectativa oficial

“Vine a reunirme con el presidente Javier Milei para darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino”, escribió Quirno en la red social X. Más tarde agregó: “Solo resta definir la fecha, qué linda primavera”, una frase que fue interpretada como una señal de que la visita podría concretarse antes de fin de año.

Aunque desde el Vaticano no hubo hasta el momento una confirmación oficial, distintas fuentes diplomáticas de la región coinciden en que las conversaciones avanzan. Según publicó Infobae, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay señalaron que “se está trabajando fuertemente para que la visita se concrete en noviembre”, lo que reforzó la hipótesis de una gira regional que incluiría tanto a Argentina como a Uruguay.

La posibilidad de una llegada del nuevo pontífice a Buenos Aires ya había sido mencionada en abril por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. En aquel momento, el religioso reveló que dirigentes de River Plate habían ofrecido el estadio Monumental para un eventual encuentro multitudinario con fieles.

La gestión diplomática argentina para impulsar el viaje se remonta, al menos, a febrero de este año. En esa oportunidad, Quirno viajó a Roma y mantuvo una audiencia con León XIV, durante la cual entregó una carta de invitación firmada por Milei. Tras el encuentro, el canciller sostuvo que había reafirmado “la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”.

De concretarse, sería la primera visita de León XIV a la Argentina desde el inicio de su pontificado y uno de los acontecimientos políticos y religiosos más relevantes del año para el país. También marcaría un nuevo capítulo en el vínculo entre la administración de Milei y el Vaticano, luego de meses de acercamientos diplomáticos y señales de distensión institucional.