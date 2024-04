Accidente con tres víctimas fatales en Viedma: la imputada seguirá detenida, a pesar del pedido de liberación

Ester Liliana Padilla Ibañez, de 38 años, que protagonizó el siniestro vial que le costó la vida a Liliana, Juan Cruz y Tomas Andrade en un terrible choque ocurrido en la Ruta Nacional 250, a pocos kilómetros de Viedma, seguirá detenida en el Penal N° 1. La defensa había pedido la liberación, sin embargo la jueza de Garantías negó esa posibilidad y la medida cautelar se mantendrá hasta el 20 de abril.

El pasado domingo 17 de marzo se produjo un fatal accidente en la zona de Cubanea, a unos kilómetros de la capital rionegrina. Padilla Ibañez, era la persona que manejaba la camioneta Toyota Hilux cuando se produjo un impacto con la Renault Duster en horas de la noche y derivó en la muerte de Liliana (75 años9, Juan Cruz (28) y Tomas Andrade (11).

La fiscalía la acusó de abandonar el lugar del accidente, mostrando una actitud negligente hacia las víctimas, y que una vez notificada de la imputación y habiéndosele extraído sangre, se fue a su casa para presentarse al día siguiente con su abogado defensor solicitando la devolución de sus pertenencias que estaban en el vehículo.

El 20 de marzo Padilla Ibañez fue acusada por homicidio culposo agravado y quedó en prisión preventiva hasta el sábado 20 de abril argumentando riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Hoy se realizó la audiencia sobre el pedido de liberación por parte del abogado de la acusada, Juan Pablo Merlo, para impugnar la decisión anterior sobre esa medida de prisión preventiva.

El abogado defensor argumentó que «el hecho fue sumamente grave, no sólo para Río Negro, sino para toda la República, pero fue un accidente y no hubo intención de dañar a nadie. La víctima podría haber sido nuestra defendida».

Merlo sostuvo que su clienta nunca hubo voluntad de fugarse o de entorpecer a la Justicia, y que no tiene sentido que esté tras las rejas. «Lo primero que hizo fue romper la ventanilla, salir y su reacción en estado de shock fue arrastrarse lo más lejos posible» y que su traslado hasta General Conesa fue por desconocer la ley.

También justificó que todos sus errores fueron producto de «su ignorancia» y no por «ser una mala persona» y que se puso a derecho desde el primer momento. «A los dos días de semejante accidente fue encerrada con personas con un grave prontuario, le han pegado y han abusado de esta buena persona, que no es agresiva. Le roban, le pegan e imagínense los golpes que recibió en ese choque».

El grave choque accidente ocurrió a unos 50 kilómetros de Viedma.

La fiscalía, representada por Juan Pedro Peralta y Yanina Passarelli, argumentó que no se puso a disposición de la Justicia ya que se «se presentó al día siguiente con sus letrados, con una nota de puño y letra reclamando dinero. Nosotros dijimos que se iba a investigar si ese dinero estaba o no y no se denunció ningún hurto» y se recordó que se encontraron 418.000 pesos y no la cifra de 17 millones que dijo la muer.

Sobre el estado de shock, la fiscalía la notó muy lúcida a Padilla Ibañez al momento del accidente y se afirmó que desde su teléfono se contabilizaron unos 35 llamados a distintas personas y ninguna para dar «aviso del siniestro a los puestos de caminera por los que pasó».

La jueza de Garantías Georgina Amaro Piccinini entendió que la defensa no logró presentar pruebas nuevas para revocar la prisión preventiva y Padilla Ibañez seguirá con prisión preventiva hasta el 20 de abril. Antes de esa fecha, la fiscalía deberá pedir por la extensión de esa medida cautelar.

Por otra parte, la magistrada aclaró que no se discute ningún aspecto respecto a la culpabilidad o no de la imputada y que lo único que estaba en debate era sobre el peligro de fuga.

Sobre el planteo del abogado Merlo con respecto a la atención de Padilla Ibañez que no recibió atención médica como corresponde en la cárcel, por dolencias producto del accidente, la jueza ordenó que el Servicio Penitenciario realice las prestaciones que corresponda. Aunque afirmó que no es un argumento válido el pedido de liberación y aclaró, que si se considera que no recibió una buena atención, hay otros mecanismos judiciales.

La obligación por parte del abogado de la imputada fue encontrar elementos nuevos que le permitan revocar la prisión preventiva. La jueza no encontró nada nuevo en los argumentos que ya habían sido expuestos y tratados en la audiencia anterior, por eso Ester Liliana Padilla Ibañez, de 38 años, seguirá detenida en el Penal 1 de Viedma hasta el 20 de abril.