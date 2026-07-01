Aceptan la recusación de la defensa de un empresario contra un juez en la causa Techo Digno de Cervantes

La audiencia de Techo Digno Cervantes de la semana pasada en la que se planteó la recusación.

La magistrada Claudia Lemunao hizo lugar a la recusación planteada contra el Julio Martínez Vivot, con el fin de resguardar la garantía constitucional de imparcialidad y el debido proceso en una causa contra dos empresarios por el expediente de Techo Digno Cervantes.

La decisión se fundamentó estrictamente en la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. En esta causa se estaba desarrollando una reformulación de cargos contra los empresarios Jacobo Baszkir (Baszkir Construcciones) y Néstor Sarasola (Eraiki S.A.).

El planteo de recusación, formulado por el defensor oficial Miguel Salomón en representación de Baszkir.

Lemunao explicó que, al estar en juego garantías constitucionales y convencionales de raigambre fundamental -como el derecho a un juez imparcial según el artículo 18 de la Constitución Nacional-, correspondía examinar la cuestión de fondo más allá de los defectos formales de tiempo.

El nucleo de la recusación

El núcleo de la recusación contra Martínez Vivot radica en que el imputado Baszkir es señalado como presunto partícipe necesario del mismo hecho por el cual el exintendente de Cervantes, Gilberto Montanaro, ya fue condenado el pasado 30 de abril del 2026, en un juicio abreviado homologado por el Martínez Vivot dentro del mismo legajo.

De acuerdo con el criterio del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, si un magistrado emite opinión o realiza una valoración sustancial sobre un mismo «hecho histórico» e indivisible en una instancia anterior, su imparcialidad objetiva se ve comprometida.

En este caso, al controlar la legalidad del juicio abreviado de Montanaro, Martínez Vivot no solo analizó la plataforma fáctica, sino que debió evaluar la existencia de prueba independiente para homologar el acuerdo, señaló la magistrada.

Por tal motivo, y desde un plano estrictamente objetivo, la jueza Lemunao concluyó que existen indicios serios para aceptar la recusación planteada por la defensa.

Tras dictarse esta resolución, las partes quedaron notificadas y se ordenó a la Oficina Judicial dar intervención a un nuevo juez de la jurisdicción para que continúe con la audiencia de reformulación de cargos que había quedado suspendida.