El STJ rechazó planteos de los exintendentes Tortoriello y Baratti por Techo Digno

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó dos planteos de nulidad presentados por las defensas de Aníbal Tortoriello y Abel Baratti, exintendentes de Cipolletti, en la causa penal por el plan nacional de viviendas Techo Digno de esa ciudad.



La causa tiene como imputados a los exintendentes de Cipolletti Tortoriello (ahora diputado y con aspiraciones a ser candidato a gobernador) y Baratti, acusados por los delitos de administración fraudulenta y peculado en el manejo de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas del plan nacional.



La resolución tuvo relación con una decisión del 2 de junio, en el cual el máximo tribunal resolvió recusaciones contra integrantes del Tribunal de Impugnación (TI) y declaró la nulidad de una resolución de ese organismo.



El caso se originó tras la decisión del STJ que rechazó una recusación contra un juez del Tribunal de Impugnación, Miguel Cardella, admitió otras dos recusaciones contra magistrados del mismo cuerpo, Carlos Mussi y Adrián Zimmermann, y dispuso sus apartamientos.



En esa misma resolución, el tribunal declaró nula una decisión posterior del TI, al considerar que se dictó sin jurisdicción, una hora después de la notificación de otra resolución previa sobre el mismo trámite.

En primera instancia, el TI había declarado mal concedidas las impugnaciones de las defensas de los exintendentes y sostuvo que ya se había cumplido el doble conforme.

En otros términos, entendió que los recursos no debían avanzar porque la decisión cuestionada ya había tenido una revisión anterior.



Los abogados habían recurrido al Tribunal de Impugnación con una serie de planteos vinculados con la prescripción de la acción penal, nulidades y la calificación legal de los hechos.

Con esta decisión el máximo tribunal ratifica lo actuado hasta la fecha.



La causa está actualmente en la etapa de control de acusación, pero los reiterados recursos de las defensas han dilatado el proceso.

El control de acusación, en espera



En paralelo se jubiló la jueza Alejandra Berenguer, quien había tomado las últimas decisiones en la causa y fue designada la magistrada Florencia Caruso.



Antes de que comenzara la última audiencia en los tribunales de Cipolletti, la magistrada aceptó el planteo, por lo que la audiencia finalmente no llegó a abrirse.



Según pudo saber Río Negro el 26 de junio pasado de fuentes con acceso al expediente, el planteo se tramitó íntegramente por escrito, por lo que la audiencia prevista para las 10.30 nunca llegó a abrirse.



La recusación fue impulsada por los abogados particulares Gustavo Palmieri y Sebastián Perazzolli, quienes sostuvieron que la jueza había intervenido un día antes en otro legajo vinculado a la investigación por Techo Digno en Cinco Saltos, donde ya había adoptado un criterio sobre cuestiones jurídicas que volverían a discutirse en esta audiencia.



Al responder la recusación, la jueza confirmó que el día anterior había intervenido en ese legajo, donde uno de los imputados era el mismo y las maniobras investigadas presentaban similitudes. También reconoció que, si volvían a formularse los mismos planteos, mantendría el criterio jurídico que ya había expresado.



Este viernes el juez del Foro, Guillermo Merlo, escuchará los argumentos de la defensa de Tortoriello y también el informe de la jueza. Luego decidirá si avala el pedido de recusación.