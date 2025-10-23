Acusan a tres policías de Catriel por golpear y dejar inconsciente a un hombre: los imputaron por vejaciones

Tres policías de la Comisaría Novena de Catriel fueron acusados por los delitos de vejaciones y lesiones graves tras una violenta agresión sufrida por un hombre de 59 años en abril de este año. En la misma causa también fue imputado un joven de 25 años, vecino de la víctima, por el delito de lesiones graves.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la jueza de Garantías dio por acreditada la acusación presentada por la Fiscalía, que calificó el hecho como vejaciones en concurso ideal con lesiones graves, atribuyendo responsabilidad a título de coautores a los tres efectivos policiales. El otro acusado, en tanto, fue imputado por lesiones graves.

Además, a pedido de la Fiscalía y con adhesión del abogado querellante, se dispuso una prohibición de contacto entre los imputados y la víctima mientras dure la investigación, establecida en cuatro meses.

El día del hecho

Según el relato fiscal, el hecho ocurrió el 2 de abril de 2025, minutos antes de las 19, sobre calle Bahamas de la ciudad. La víctima habría llegado al lugar en su camioneta, aparentemente en estado de ebriedad, y chocó el vehículo de su vecina, lo que generó una fuerte discusión con la pareja de la mujer, el joven ahora imputado.

Alertados por la situación, llegaron tres policías (un sargento, un cabo primero y un agente) quienes le solicitaron la documentación del vehículo. El hombre intentó retirarse en su camioneta y volvió a chocar el auto de su vecina.

Lo golpearon con puños y patadas

De acuerdo con la acusación, los tres efectivos y el joven redujeron a la víctima en el piso y la golpearon con puños y patadas, abusando de su autoridad.

El hombre perdió el conocimiento y, según su denuncia, despertó dentro de un calabozo sin recordar cómo había llegado allí.

El informe médico confirmó que la víctima sufrió lesiones de carácter grave, entre ellas un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, golpes en el rostro y fracturas en el macizo facial, incluyendo los huesos nasales, el arco cigomático y la órbita izquierda. La investigación continuará en los próximos meses con la recolección de pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades penales de los acusados.