Descargó y facilitó 284 imágenes de abuso sexual infantil en Cipolletti: lo acusaron tras un alerta internacional

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro imputó a un hombre de Cipolletti por descargar y compartir material de abuso sexual infantil. La causa se inició tras una alerta internacional emitida por autoridades de Estados Unidos, que derivó en una investigación local a través del sistema ICACCOPS.

Durante una audiencia judicial realizada este jueves, el acusado fue formalmente imputado por los delitos de facilitación y tenencia de material de abuso sexual infantil, tras haberse detectado la descarga de 284 (en dos etapas) archivos con contenido de explotación sexual de menores de edad.

Una investigación en dos etapas

Según la información proporcionada por la fiscalía, la causa se divide en dos hechos. El primero ocurrió entre mayo y septiembre de 2024, cuando se detectó que el acusado había descargado 234 videos con contenido de abuso sexual de niños y niñas menores de 13 años, adolescentes y representaciones de sus partes genitales.

El material fue obtenido a través de la plataforma de intercambio de archivos eMule, y según las pericias informáticas, el imputado no solo lo almacenó en su dispositivo personal, sino que también lo puso a disposición de otros usuarios, facilitando su difusión.

El segundo hecho abarca el período comprendido entre septiembre y noviembre del mismo año. En esa ocasión, el hombre descargó 50 archivos de características similares, esta vez utilizando la plataforma de mensajería Telegram, lo que amplió la acusación en su contra.

La imputación y las medidas judiciales

La fiscalía calificó los hechos como facilitación de imágenes de abuso sexual infantil por 234 casos, en concurso ideal con tenencia de imágenes de abuso sexual infantil por 234 casos, ambos en concurso real con tenencia de imágenes de abuso sexual infantil por 50 casos, agravado por la edad de las víctimas.

El acusado fue asistido por la defensa pública, que no objetó la formulación de cargos ni la calificación legal propuesta. En la audiencia, el imputado optó por no declarar y pidió que su defensa tenga acceso al material probatorio para su análisis.

La jueza de Garantías dio por formalizada la imputación y habilitó un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación penal preparatoria. Además, dispuso medidas restrictivas: prohibición de salida del país y control policial domiciliario cada quince días para verificar su arraigo.

Una alerta internacional que activó la investigación

La causa comenzó con una alerta emitida por el sistema ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child On-line Protection Systems), una red internacional que detecta y reporta actividades vinculadas a la explotación sexual infantil en línea.

Desde Estados Unidos se identificó la dirección IP desde la cual se realizaban descargas de material ilegal, correspondiente a un domicilio de Cipolletti. Con esa información, se dio aviso a las autoridades argentinas, y la Unidad de Cibercrimen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició la intervención, que permitió rastrear al sospechoso.

Coordinación entre fuerzas nacionales e internacionales

El sistema ICACCOPS funciona como un mecanismo de cooperación entre países para detectar delitos vinculados al abuso sexual infantil en entornos digitales. En este caso, la colaboración permitió identificar la actividad ilícita y derivarla a las autoridades judiciales rionegrinas.

Fuentes judiciales destacaron que este tipo de investigaciones suelen ser extensas y requieren un trabajo minucioso de peritajes informáticos, ya que los archivos suelen estar encriptados o fragmentados en redes de intercambio.

Por ahora, la causa continuará bajo investigación, con el análisis de los dispositivos secuestrados y la trazabilidad digital de los archivos descargados y compartidos.