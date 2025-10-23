Crimen de Julián Dobra en Roca: ordenan tratamiento psicológico para dos menores imputados

Una audiencia de revisión de medidas cautelares se realizó este 23 de octubre en los tribunales de Roca, donde se trataron nuevos planteos en la causa por el asesinato de Julián Dobra, el joven hallado muerto en abril pasado. La instancia fue convocada a pedido de la defensora de menores penales, e involucró a dos adolescentes que permanecen con prisión preventiva bajo dispositivos electrónicos.

Durante la audiencia, se analizaron los pedidos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que propuso un abordaje terapéutico con acompañamiento psicológico individual para ambos menores, en el marco de las medidas socioeducativas previstas por la Ley 26.061 y la Convención de los Derechos del Niño.

Abordaje psicológico y medidas de seguridad

La Senaf solicitó que las sesiones se realicen en su sede institucional y que los adolescentes sean trasladados hasta allí bajo custodia. El juez interviniente resolvió hacer lugar al pedido de la defensa, autorizando la realización del espacio terapéutico conforme lo propuesto por el organismo provincial.

A su vez, determinó que los traslados sean efectuados por personal policial, tal como había solicitado la fiscalía, y que durante las sesiones haya presencia de efectivos en la sede de Senaf, a fin de garantizar la seguridad y el cumplimiento de las medidas judiciales.

La Unidad de Atención y Monitoreo Electrónico (Uadme) será notificada, ya que ambos imputados continúan bajo control mediante dispositivos electrónicos, en el marco de la prisión preventiva dictada en la causa.

Protección de identidad de los menores

En la misma audiencia, la defensora de menores reiteró el pedido a los medios de comunicación de no divulgar datos, imágenes ni información que permita identificar a los adolescentes involucrados, en cumplimiento de las leyes 26.061 y 20.056, que garantizan la reserva de identidad de niñas, niños y adolescentes.

El juez reforzó este requerimiento y recordó que el resguardo de la identidad de los menores es una obligación legal y ética, que busca proteger su integridad en el marco del proceso judicial y ante la exposición pública.

Un crimen que conmocionó a Roca

El asesinato de Julián Dobra estremeció a la comunidad roquense en abril de este año. El joven había desaparecido el 16 de ese mes tras salir de su departamento en calle General Paz al 2200. Su cuerpo fue hallado el 30 de abril en una zona de bardas al norte de la ciudad, con dos impactos de bala calibre 22 en la cabeza, uno de ellos mortal.

La causa continúa su curso con siete personas imputadas: tres mayores de edad y cuatro menores. Según las autoridades, el abordaje integral y la evaluación psicológica buscan garantizar el bienestar emocional de los adolescentes, en el marco de las medidas judiciales y de contención vigentes.