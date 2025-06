Agresión en el hospital de Cipolletti | Por qué el acusado no quedó detenido: la respuesta de la Justicia

Una violenta situación se vivió en la guardia de emergencias del hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti el domingo por la noche, cuando un paciente y su hermana agredieron a trabajadores de salud. El hecho generó una denuncia penal por parte del Ministerio de Salud de Río Negro y el repudio inmediato del gremio Asspur. Sin embargo, la posterior decisión judicial de dejar en libertad al principal acusado encendió la polémica. La Justicia explicó porqué no corresponde la prisión preventiva.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se expresó con dureza contra la decisión y señaló que es «inadmisible» que el agresor esté libre. “Vamos a perseguir a quienes agredan a trabajadores de nuestros hospitales”, afirmó. Desde la Justicia se explicó por qué no correspondía la prisión preventiva y detalló las medidas cautelares dictadas.

La decisión judicial y su explicación

Desde el Poder Judicial informaron que el acusado estuvo detenido desde el domingo por la noche hasta el lunes, momento en el que se realizó la audiencia de formulación de cargos.

Se le imputaron los delitos de lesiones leves y amenazas. Durante esa audiencia, la Fiscalía solicitó —sin oposición de la defensa— como medidas cautelares la prohibición de actos molestos o de hostigamiento contra el personal del hospital y los testigos.

No se solicitó la prisión preventiva, ya que según el artículo 110 del Código Procesal Penal, esta no corresponde cuando los delitos imputados tienen penas menores a tres años de prisión y, en caso de condena, podrían ser de cumplimiento condicional. Las amenazas prevén penas de seis meses a dos años, y las lesiones leves, de uno a doce meses. Además, el imputado no tiene antecedentes penales computables.

Otro elemento considerado fue que no resultaba viable impedirle al acusado el ingreso al hospital, ya que, en caso de emergencia o necesidad médica, debe poder acceder a la atención. Por ello, la fiscalía se enfocó en asegurar la integridad de los trabajadores mediante restricciones específicas de contacto o intimidación.

Fue por estas razones que, la jueza del caso resolvió imponer al imputado una serie de medidas cautelares que buscan garantizar el normal desarrollo del proceso judicial. Entre ellas, la obligación de fijar domicilio y mantenerse a disposición de la fiscalía, además de la prohibición de realizar cualquier acto de hostigamiento, contacto o intimidación hacia el personal del hospital involucrado.

Cómo fue el episodio violento en la guardia

Cerca de la medianoche del domingo, el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme) trasladó al hospital Pedro Moguillansky a un hombre hallado en la vía pública, quien presentaba convulsiones. Fue atendido en la guardia de emergencias, donde se le colocó una vía, se le realizó un análisis de laboratorio y se solicitó una tomografía computada.

Según el testimonio de Santiago Cayupan, referente del gremio Asspur, el paciente fue dejado en observación, pero repentinamente se sacó la vía, escapó hacia el hall central del hospital y comenzó a agredir físicamente al personal. La violencia se desató también por parte de una familiar que lo acompañaba. Al menos cuatro personas del equipo de salud resultaron agredidas.

La intervención del Ministerio de Salud

Desde el Ministerio de Salud de Río Negro, encabezado por Demetrio Thalasselis, se repudió el ataque y se realizó una denuncia formal contra los agresores. “Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que estas personas paguen por sus hechos”, expresó el funcionario provincial.

Además, se dio intervención inmediata a la Justicia y se articuló con el gremio Asspur para brindar acompañamiento a las personas agredidas, entre las que se encuentran enfermeros, médicos y personal de apoyo del hospital.