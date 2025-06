Pena condicional para el hombre que le dio un cabezazo al intendente de Regina Luis Albrieu y lo amenazó de muerte

Un hombre de Regina fue condenado a un pena de ejecución condicional tras un juicio abreviado por agredir al intendente de Regina, Luis Albreiu.

El hombre deberá cumplir una condena de seis meses de prisión de ejecución condicional, y dos años con reglas de conducta entre las que figuran la prohibición de acercamiento y tener nulo contacto por redes sociales o cualquier otro medio con Albrieu.

El fiscal Rodrigo Vazzana describió los hechos que ocurrieron el 23 de marzo de 2024 cerca de las 20 en la calle Guaraní de Regina, cuando el intendente Albrieu estaba en el lugar mientas se colocaban luminarias en el sector.

En en ese momento Luis Fuentes llegó en su auto al lugar y luego de bajarse se acercó a Albrieu y comenzó a agredirlo verbal y físicamente.

Las frases del agresor de Albrieu

«Hijo de puta, ¿por qué no me atendes el telefono? A vos hay que cagarte bien a trompadas, porque sos una cagada, no cumpliste nada de lo que prometiste», «A vos te voy a tener que cagar matando para que veas quien soy», «Si no te mato a vos, te mato un hijo», fueron las frases que pronunció el agresor.

La agresión siguió con un cabezazo en la cara de Albrieu.

La pareja de Fuentes intercedió tratando de apartarlo del lugar, pero sin embargo lanzó una frase aún más temeraria: «Pasame el cuchillo del auto así lo deguello». Luego Fuentes se retiró del lugar.

A raíz de las agresiones, Albrieu sufrió lesiones de carácter leves, consistentes en traumatismo de tabique nasal con hematoma del mismo y traumatismo de dientes incisivos superiores, indicó el fiscal Vazzana.

A la audiencia que presidió el juez Oscar Gatti, las partes llegaron con un acuerdo para homologar que consistía en que Fuentes acepte los hechos y reciba la pena mínima por el delito lesiones leves y amenazas en concurso real. Tanto el fiscal Vazzana como la defensora pública Julieta Soler presentaron lo acordado al juez Gatti.

En este caso la condena fue a seis meses de prisión condicional, en la que se ponderó a favor del imputado que no tenía antecedentes penales ni procesos judiciales en marcha.

El propio intendente Luis Albrieu, dio su conformidad al acuerdo.

Dentro de las reglas de conducta que el condenado deberá cumplir figuran la fijación de domicilio, no acercarse a menos de 100 metros del domicilio de Albrieu y a 50 metros del intendente en cualquier otro lugar.

Además no podrá tener ningún tipo de contacto con el jefe comunal de Regina por ninguna vía, entre ellas las redes sociales.