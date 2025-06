Audio | Grave incendio en el hospital de Viedma: evacuaron pacientes de gravedad y aseguran que «fue provocado»

El hospital de Viedma afronta una situación crítica tras un incendio que se desató este lunes por la noche. A raíz de una falla en el sistema eléctrico se desató el fuego en el sótano del hospital. Esto dejó sin luz al hospital y los pacientes más graves tuvieron que ser evacuados. «No funcionaron los grupos electrógenos», dijo Santiago Cayupán, referente del gremio Asspur en RÍO NEGRO RADIO.

Por su parte, las autoridades del hospital señalaron que el incendio «fue provocado» y partir de una presentación realizada por el personal de la Comisaría Primera que actuó en el lugar se inició una investigación judicial que está a cargo de la fiscal Paula de Luque.

Según las primeras informaciones, el incendio inició cerca de las 22 del lunes en el sótano del hospital. Esto afectó gravemente el sistema eléctrico del centro de salud y dejó sin energía a todo el establecimiento. La situación se volvió crítica cuando notaron que los grupos electrógenos no estaban funcionando.

Rápidamente se activó «el protocolo de emergencia y se convocó a todo el personal disponible para iniciar la derivación de pacientes críticos (de la Unidad de Terapia Intensiva y neonatología) hacía instituciones», explicaron desde el gremio Asspur.

«No funcionaron»: investigan qué pasó con los grupos electrógenos tras el incendio en el hospital de Viedma

Según explicó el gremio Asspur el «reactor no funcionó y no funciona en estos momentos. La situación es de gravedad ya que no se puede brindar atención segura en ningún área» y aclararon que si bien el «fuego fue controlado», el episodio «vuelve a poner en evidencia la precariedad estructural largamente denunciada por trabajadores y trabajadoras de la salud, sin respuesta alguna por parte del Gobierno».

Sobre los grupos electrógenos, el referente de Asspur, Sebastián Cayupán, aseguró en RÍO NEGRO RADIO que el motivo por el cual no funcionaron es «materia de investigación. Siempre que hay un inconveniente, sobre todo en áreas críticas, inmediatamente funcionan. Ignoramos porque no funcionaron».

Incendio en el hospital de Viedma: «fue provocado»

Las autoridades del hospital denunciaron que «hubo un incendio provocado que afectó gravemente el panel de control eléctrico principal, dejando sin servicio eléctrico a todo el establecimiento».

Los pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva fueron trasladados a la clínica y el sanatorio de esta ciudad y al hospital de Patagones, mientras que el resto de las personas internadas «están siendo contenidas y en permanente evaluación cada situación particular».

Se estima que la situación se mantendrá durante el resto del día y la atención se realiza en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que funcionan con normalidad.

Incendio en el hospital, Asspur renueva sus críticas

Desde la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) destacaron el trabajo del personal, el que estaba de servicio y el que fue convocado de urgencia, para colaborar con el traslado de los pacientes, tanto a otras instituciones como a movimientos internos que se realizaron en el hospital.

Mientras que volvieron a cuestionar el estado general de las instalaciones. «El episodio vuelve a poner en evidencia la precariedad estructural largamente denunciada por trabajadores y trabajadoras de la salud, sin respuesta alguna por parte del gobierno».

Incendio en el hospital: la Justicia investiga el hecho

A partir de una presentación realizada por personal policial que trabajó anoche en el lugar se inició una investigación judicial que está a cargo de la fiscal Paula de Luque.

Las primeras medidas incluyen u informe del trabajo de los bomberos y el accionar del gabinete de criminalística y del Cuerpo de Investigación Judicial, como así también el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.