Alberto Fernández: Bullrich tiene que «dar explicaciones» por la denuncia de la empleada de Milman

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que Patricia Bullrich debe «dar explicaciones» por las recientes revelaciones de una excolaboradora del diputado Gerardo Milman, quien denunció en sede judicial que debió entregar su teléfono celular para borrar contenido que podría estar relacionado con el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

«Cuando leo en los diarios que en el despacho de una diputada se borraban los teléfonos de una empleada para que no queden registros después del atentado a la ex presidenta, la verdad eso, en términos institucionales, es de una gravedad significativa«, señaló.

Al participar de una conferencia de prensa brindada en la capital de La Rioja, el Jefe de Estado dijo estar «impresionado con lo que se conoció».

Fernández se refirió así a la declaración judicial de Ivana Bohdziewicz, excolaboradora de Milman, quien dijo en Comodoro Py que el borrado de información contenida en su teléfono ocurrió en oficinas que pertenecerían a Bullrich y que el hecho habría ocurrido con intervención del propio legislador cuyo apellido da nombre a una de las pistas que se investigan en la causa del intento de magnicidio.

«Que en el despacho de una dirigente como Patricia Bullrich se cite a una persona para pedirle el teléfono y borrarle el contenido por temor a que ese contenido pueda verse en la justicia me parece algo vergonzoso. Con todas las letras. En términos institucionales, imperdonable», subrayó.

Consultado por la prensa, Fernández dijo que no es él quien tiene «que hablar» del tema y estimó «que los que tienen que explicar lo sucedido son Patricia Bullrich y Milman».

«Son los que indujeron a esa empleada a hacer lo que hizo. Valoro mucho el gesto de esa empleada, que sintiendo que podía correr riesgo, se animó a decir la verdad. Con esa verdad podemos saber como se mueven algunos de los que tenemos que enfrentar», concluyó.

La acusación de Cristina a Patricia Bullrich

Sus dichos llegan luego de que la ex mandataria apuntara contra Bullrich y la acusara de «encubrimiento del intento de asesinato», en referencia al suceso ocurrido en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de la Recoleta. Su denuncia, que hizo pública a través de sus redes, está motivada por las declaraciones de Ivana Bohdziewicz, ex asesora del diputado Milman, quien aseguró que recibió presiones para borrar el contenido de su celular.

La titular del Senado retuiteó desde su cuenta el mensaje del diputado de Brasil, Alencar Santana Braga del Partido de los Trabajadores (PT), que expresó: «La testigo, asistente de un diputado en el momento del crimen, dijo que la llevaron a la oficina de Bullrich y allí un experto le borró el celular. La extrema derecha en América Latina utiliza la violencia como método en todos los Países ¡Vergonzoso!».

Tras reproducir los dichos, la ex jefa de Estado agregó: «Resulta muy impresionante no solo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre». Todavía no hubo declaraciones de la referente del PRO al respecto.