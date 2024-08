Alberto Fernández habló tras la denuncia por violencia de Fabiola Yañez: «Es falso y jamás ocurrió»

El expresidente Alberto Fernández habló públicamente, en sus redes sociales, sobre la denuncia por violencia de género que presentó en su contra la ex primera dama Fabiola Yañez y dijo que lo que se le imputa «es falso y jamás ocurrió».

Con un posteo en su cuenta de X, el dirigente se refirió a la presentación que su exesposa realizó ante el juez Julián Ercolini este martes y aseguró haberse enterado «por los medios de comunicación» de la misma.

Comentó, seguidamente, que la verdad de los hechos «es otra» y completó: «Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa».

«Por la integridad de mis hijos, de mi persona y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió«.

Qué dijo Fabiola Yañez en la justicia sobre la violencia de Alberto Fernández: «No aguanto más»

Este martes al mediodía, Fabiola Yañez se comunicó con la secretaria privada del juez federal Julián Ercolini y pidió hablar con el magistrado. “No aguanto más, quiero hacer la denuncia”, manifestó la ex primera dama. Apenas diez minutos después, comenzó una audiencia formal por zoom.

En la audiencia, Yañez confirmó los hechos de violencia física que figuran en los chats con María Cantero, la histórica secretaria privada de Alberto Fernández, pero dijo que más adelante iba a dar precisiones de los mismos.

Según Infobae, en la audiencia la ex primera dama dijo que Fernández la estaba “hostigando psicológicamente”. No aportó detalles pero dio a entender que el ex presidente le estaba escribiendo por teléfono y la llamaba por teléfono para que no haga la denuncia.

En ese contexto, Yañez también habló de “terrorismo psicológico” y de “acoso telefónico”. “Dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente”, explicó el juez en una breve resolución de seis carillas del país a Alberto Fernández y además ordenó “medidas de restricción y protección” para que no se puedan comunicar por teléfono.