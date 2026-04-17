Giro en la causa por el bebé de 39 días muerto en Centenario: imputan por homicidio a la madre y padre

Giro en la causa del bebé muerto en Centenario: imputaron a la madre y padre por homicidio

La investigación por la muerte de un bebé que conmocionó en agosto del 2025 a la localidad de Centenario, dio un vuelco judicial determinante. El fiscal Andrés Azar reformuló la acusación y atribuyó tanto al padre como a la madre, la coautoría del asesinato de su hijo de apenas 39 días de vida.



Un contexto de violencia extrema y desatención

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho ocurrió el pasado 30 de agosto de 2025 en una vivienda del barrio Nueva España. Según la imputación, los acusados agredieron al lactante mediante golpes, sacudidas y compresiones de alta intensidad.

La autopsia reveló un panorama de extrema violencia. La necropsia detalló la existencia de traumatismo craneoencefálico grave y traumatismo abdominal.

También se detectaron heridas de distinta data desde el nacimiento del niño (22 de julio), lo que confirma un historial de maltrato crónico.

El cuadro se completaba con falta de controles médicos, malnutrición y exposición a sustancias.

La nueva calificación legal: Homicidio Agravado

La justicia endureció este viernes los cargos. Ambos progenitores enfrentan ahora una acusación por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía, en concurso real con lesiones leves y graves.

Respecto a la madre, el fiscal Azar sostuvo que participó de las agresiones tanto por acción directa como por omisión en su deber de protección.

Si bien se reconoció que el entorno familiar estaba marcado por la coerción ejercida por el hombre y un contexto de vulnerabilidad extrema, la fiscalía subrayó que esto no excluye su responsabilidad penal en la muerte del bebé.

Riesgos procesales e investigación por abuso sexual

Durante la audiencia, surgió que paralelamente se tramita una investigación por presunto abuso sexual contra otros niños del círculo cercano de los acusados. Este hallazgo, derivado de los informes forenses de la causa principal, motivó el pedido de medidas de coerción ante el riesgo de que los imputados interfieran en las entrevistas en Cámara Gesell pendientes.

«Existe un riesgo real de entorpecimiento de la investigación, especialmente en la posibilidad de influir sobre testigos que aún deben declarar», señaló la fiscalía durante una audiencia.

Prisión preventiva y domiciliaria con tobillera

Tras analizar los argumentos, el juez de garantías Marco Lupica Cristo resolvió que el padre continuará detenido bajo la modalidad de prisión preventiva.

En el caso de la madre se dictó prisión domiciliaria con tobillera electrónica. El juez rechazó el pedido de la defensa de otorgar libertad con comparendos, considerando que la domiciliaria es la única medida capaz de resguardar el proceso.

Finalmente se fijaron cuatro meses para concluir la etapa preparatoria antes del juicio, mientras los otros dos hijos menores de la pareja permanecen bajo resguardo estatal.