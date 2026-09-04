Una nueva oportunidad para terminar el secundario: abrió la preinscripción al Plan Fines en Río Negro

La inscripción es hasta el 11 de septiembre. Foto: archivo

«No se trata solo de conseguir una certificación. Finalizar la secundaria puede abrir nuevas posibilidades para continuar estudios, acceder a oportunidades laborales y fortalecer los proyectos de vida«. De esta forma, Agustina Serra, la directora de Jóvenes y Adultos, confirmó la preinscripción del Plan Fines destinado a acompañar a jóvenes y adultos que ya terminaron sus estudios secundarios, pero adeudan materias.

«El desafío es generar condiciones y oportunidades para que los estudiantes rionegrinos puedan completar su trayectoria educativa y obtener su título«, indicó.

Con el Plan Fines, unos 224 estudiantes finalizaron los estudios secundarios en 2025 en Río Negro (147 bajo la modalidad presencial y, 77 en la virtualidad). «Este año -acotó Serra-, nos proponemos fortalecer el acompañamiento tutorial, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, para que los estudiantes no solo ingresen al plan sino que logren transitarlo con las orientaciones necesarias y egresen del secundario«.

Muchas veces, agregó, «la interrupción de una trayectoria educativa tiene múltiples causas. Desde la incorporación al mundo laboral, las responsabilidades familiares, las trayectorias discontinuas y, en algunos casos, simplemente el paso del tiempo y la dificultad de volver a vincularse con la escuela«.

Por eso, el Plan Fines aporta una oportunidad educativa más flexible que contempla las particularidades de las trayectorias de las personas jóvenes y adultas. «No es solamente una propuesta para rendir materias. Es una política de terminalidad que busca acompañar a los estudiantes rionegrinos en sus trayectorias para el egreso. Titular permite abrir nuevas posibilidades educativas, laborales y personales», manifestó.

El programa está destinado a jóvenes y adultos mayores de 18 años que hayan cursado el último año del secundario como estudiantes regulares y adeuden hasta cinco materias.

En esta oportunidad, las inscripciones iniciaron el 31 de agosto y se extenderán hasta el 11 de septiembre. Este año, se pondrán en marcha tres sedes presenciales en Cipolletti, Bariloche y General Roca, y una comisión virtual para llegar a los estudiantes de diferentes rincones de la provincia, a través de una plataforma del Ministerio de Educación.

«Este plan se implementa desde 2008 a nivel nacional y afianza el compromiso rionegrino con las políticas educativas destinadas al egreso de jóvenes y adultos que han culminado la cursada de los estudios secundarios y cuentan aún con espacios curriculares pendientes de acreditación», argumentó la funcionaria.

Año tras año, a partir de un análisis territorial se determina la modalidad de implementación del plan. Más allá de las tres sedes presenciales, se acordó implementar la modalidad virtual para «ampliar el alcance territorial».

Cómo inscribirse

Quienes residan en Bariloche, Cipolletti o General Roca pueden inscribirse de manera presencial en las sedes:

-Escuela 77, Albarracín 234, en Bariloche, de lunes a viernes de 19 a 21.

-Escuela 74, Miguel Muñoz 235, en Cipolletti, lunes, miércoles y viernes de 19 a 21.

-Escuela 73, Isidro Lobo 850, en General Roca, lunes, miércoles, jueves y viernes de 19 a 21, y, martes de 19 a 20.

Para quienes vivan en otras localidades, la preinscripción será virtual a través de la plataforma educativa del Ministerio. Se puede acceder a través del formulario https://forms.gle/FzCy1WXYf8F4SE1G6. Al momento de inscribirse, deberán presentar DNI y certificado de estudios incompletos.

La confirmación de la inscripción se realizará por correo electrónico a cada estudiante desde la coordinación del Plan Fines, en función de la documentación presentada y la disponibilidad de vacantes.