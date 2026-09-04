Lionel Messi, la Jabulani y una escena inédita del Mundial 2010 que se volvió viral en redes

Jonás Gutiérrez sorprendió en las redes sociales al compartir un video inédito de Lionel Messi durante la concentración de la Selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010. La publicación apareció días después de que el capitán anunciara su retiro del combinado nacional y rápidamente se convirtió en viral.

El video inédito de Messi en Sudáfrica 2010

La grabación, de unos dos minutos y medio, muestra un momento distendido dentro de la habitación que Gutiérrez compartía con Martín Demichelis. En la escena también aparece Maximiliano Rodríguez, quien comienza a hacer jueguitos con la Jabulani, la polémica pelota utilizada durante aquella Copa del Mundo. Luego es el turno de Messi, que sentado y sin zapatillas controla el balón con una facilidad que sorprende a sus compañeros.

“Un video que nunca había compartido”, escribió Gutiérrez al presentar las imágenes. “Después arranca Lionel Messi y lleva el momento a algo sublime. Imposible dejar de ver este video”, agregó el exjugador de Vélez y Newcastle.

La secuencia deja en evidencia el clima relajado de aquella concentración y la admiración que despertaba Messi entre sus compañeros. “No se le cae”, se escucha decir al Galgo mientras la Pulga domina la pelota. Sergio Agüero, otro integrante de aquel plantel, resumió la escena en los comentarios: “Tiene un imán en los pies”.

La Jabulani fue una de las protagonistas involuntarias del Mundial 2010 por las críticas que recibió debido a su comportamiento impredecible en el aire. Arqueros como Iker Casillas y Gianluigi Buffon cuestionaron sus características, mientras que Fernando Muslera llegó a definirla como la pelota más difícil que había utilizado.

Gutiérrez también explicó por qué decidió no participar del desafío: “No quise que Leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la Jabulani”. Y aclaró que su intención fue evitar “opacarlo”.

Argentina, dirigida por Diego Maradona, llegó a cuartos de final en Sudáfrica, donde cayó 4-0 ante Alemania. Messi, con la camiseta número 10, terminó el torneo sin convertir goles.

Con información de Infobae