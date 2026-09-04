Paro de ATE en 27 aeropuertos: cuándo serían las medidas de fuerza si no llegan a un acuerdo

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) elevó la tensión en el conflicto aeronáutico tras lanzar una dura advertencia a la Secretaría de Trabajo. El sindicato amenazó con retomar las medidas de fuerza en 27 aeropuertos del país a partir del lunes si las autoridades nacionales no convocan a una audiencia para definir el alcance de la esencialidad en el sector aviación.

Paro de ATE en aeropuertos: qué días y horarios habría protestas

El conflicto involucra a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), quienes exigen respuestas ante el deterioro salarial y el desfinanciamiento operativo.

A través de un fuerte mensaje en sus redes sociales, el titular del gremio a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, lanzó un ultimátum al Ejecutivo y remarcó la postura firme del sindicato: “¡AHORA! ¡ULTIMÁTUM DE ATE AL GOBIERNO: SI EL LUNES NO HAY CONVOCATORIA, EL SINDICATO SE DECLARA EN LIBERTAD DE ACCIÓN PARA RETOMAR LAS PROTESTAS EN LOS AEROPUERTOS!”.

Aguiar enfatizó que se agotó la paciencia del sector y responsabilizó de forma directa a la gestión nacional por el impacto que la medida podría provocar en el esquema de vuelos. “Hemos sido muy claros y la paciencia se agotó. Si el Gobierno no convoca a una audiencia para definir los alcances de la esencialidad de la protesta, nos vamos a declarar en libertad de acción para retomar las medidas de fuerza en 27 aeropuertos de todo el país”, puntualizó.

El dirigente sindical sostuvo que la inacción oficial deja al descubierto el desinterés por destrabar el reclamo de los trabajadores. “La desidia del Gobierno pone en evidencia que no considera a la aviación como un servicio esencial. No les interesa resolver el conflicto. Ellos serán los únicos responsables por cualquier demora, reprogramación o cancelación que pueda surgir”, advirtió.

Las protestas del personal estatal de la ANAC —que abarca tareas clave de fiscalización y apoyo operativo en las pistas— amenazan con alterar el normal funcionamiento operativo del sistema aeroportuario si las partes no se sientan a negociar a la brevedad.