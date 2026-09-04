El hospital de El Bolsón tiene nueva directora

Karol Montoya asumió como nueva directora del hospital de El Bolsón. El ministro Thalasselis la puso en funciones. Gentileza

Karol Montoya asumió como nueva directora del hospital área programa El Bolsón, tras la renuncia de la médica Dina Lavesini, que días atrás anunció su paso al costado por motivos particulares.

La nueva directora formaba parte del equipo que lideró Lavesini y desde el ministerio de Salud se destacó que se trata de la «continuidad institucional enfocada en el fortalecimiento del sistema público de salud».

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, encabezó el acto en el que se puso en funciones a Montoya y que tuvo la presencia del intendente Bruno Pogliano. Allí destacó la gestión de de Lavesini por «el enorme compromiso, su entrega constante y la vocación con la que lideró la gestión de este hospital durante estos dos años» y valoró que su sucesora «asume con el mismo nivel de compromiso y con el firme desafío de seguir mejorando día a día la atención y la respuesta sanitaria para toda la comunidad de la Comarca Andina”.

Thalasselis comprometió el acompañamiento del gobernador Alberto Weretilneck a la nueva gestión y enfatizó: «Vamos a seguir apostando fuertemente a la formación de profesionales, vamos a estar para gestionar y para resolver”.

El ministerio destacó que la asunción de Montoya «garantiza la consolidación de un proyecto de trabajo articulado» y remarcó que se trató de una «transición real, profesional y fluida, marcando un hito organizativo tras más de una década sin un proceso de estas características en el centro asistencial».

El hospital de El Bolsón tiene cerca de 350 trabajadores y es el único establecimiento de mayor complejidad para internación en la zona y un centro clave que recibe de manera permanente emergencias derivadas de la provincia de Chubut.