Más conectividad para Añelo: CALF llevará 150 kilómetros de fibra óptica

El convenio contempla además el desarrollo de una red FTTH (fibra hasta el hogar). Foto: Cecilia Maletti.

La Cooperativa CALF y el municipio de Añelo, junto con empresarios de Neuquén y del país, firmaron este viernes un acuerdo para extender una red troncal de fibra óptica hasta la localidad.

El convenio contempla además el desarrollo de una red FTTH (fibra hasta el hogar), convirtiendo a Añelo en la primera localidad donde se implementará esta tecnología.

Red troncal de fibra óptica y fibra hasta el hogar

«Estamos dando el puntapié inicial para llegar con una red troncal de fibra óptica al corazón de Vaca Muerta, a la zona de Añelo donde en un futuro van a haber aproximadamente 500 o más empresas instaladas«, destacó Marcelo Severini, presidente de CALF.

Por su parte, el gerente de Tecnología de la Información y Comunicación de la cooperativa, Sergio Fernández Novoa, detalló que la traza abarca unos 150 kilómetros, de los cuales 70 se extienden en la zona productiva de Vaca Muerta.

«Este es el primer tramo, después vamos a hacer Añelo-Rincón, Añelo-Cutral Co, Cutral Co-Zapala, y, por otro lado, vamos a ir Neuquén-Senillosa hasta Piedra del Águila«, precisó.

Y agregó: «96 hilos va a tener esa fibra óptica con posteado propio, con vanos de aproximadamente 60 metros«.

Sobre la red de fibra óptica hasta el hogar, aseguró «los yacimientos van a tener la posibilidad de tener un FTTH, de tener fibra que va a pasar por cada una de sus locaciones tal como la fibra que pasa en nuestras ciudades».

Con una inversión de USD$3.000.000 para la red troncal, Severini anunció que el plazo estimado de ejecución de la obra es de 6 meses.

Banderet: «La proyección de crecimiento es eminente»

«Pensando siempre en nuestros ciudadanos, que puedan contar con un servicio de calidad a un costo bajo mensual porque hoy los costos que nosotros estamos pagando en Añelo son elevados«, sostuvo el intendente, Fernando Banderet.

Afirmó también «lo que buscamos es que haya competencia comercial, que haya diversificación de servicio y que hayan opciones para todos los ciudadanos».

A su vez, resaltó que entre los seis parques industriales municipales y los cuatro privados se registraron cerca de 500 empresas: «La proyección de crecimiento es eminente».

Además, anunció «estamos junto a la Provincia desarrollando el nuevo parque industrial provincial, que va a empezar a generar los movimientos en los próximos meses».