Cómo funcionarán los servicios en Roca este feriado de 17 de agosto 2026: colectivos, comercios y estacionamientos
Este lunes es feriado en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín. Por esta razón se registrará interrupciones en el funcionamiento normal de los servicios. Mirá el detalle.
Este lunes 17 de agosto es feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Como sucede en cada fecha de este tipo, se anunciaron cambios en el funcionamiento normal de comercios, servicios y transportes públicos.
En esta nota te informamos qué pasará en Roca y cómo circulará el KoKo en el Alto Valle.
Cómo funcionará el KOKO en el Alto Valle
En primer lugar, la empresa KOKO que garantiza el servicio de transporte público para conectar a todas las ciudades desde Regina a Neuquén confirmó que seguirá funcionando, pero solo con la opción «común».
Las unidades que saldrán a la calle tienen frecuencia de entre 45 y 60 minutos, y hacen un recorrido por todas las localidades, es decir, no habrá líneas directas.
Comercios, colectivos urbanos y más servicios en Roca
- Colectivos: la Cooperativa 1° de Septiembre, informó que este lunes funcionará con frecuencia de feriados y domingos.
- Estacionamiento: en cuanto al estacionamiento medido que funciona en las zonas centro. Durante los días feriados, el estacionamiento será libre y gratuito.
- Comercios: según la CAIC, al tratarse de un feriado nacional, «rigen las normas del descanso dominical. Quiénes presten servicios durante esa jornada deberán percibir una remuneración equivalente al doble de una jornada habitual, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo (Art. 166).
Comentarios