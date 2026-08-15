Cómo funcionarán los servicios en Roca este feriado de 17 de agosto 2026: colectivos, comercios y estacionamientos

Como funcionarán los colectivos para la fiesta de la sidra en Roca.

Este lunes 17 de agosto es feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Como sucede en cada fecha de este tipo, se anunciaron cambios en el funcionamiento normal de comercios, servicios y transportes públicos.

En esta nota te informamos qué pasará en Roca y cómo circulará el KoKo en el Alto Valle.

Cómo funcionará el KOKO en el Alto Valle

En primer lugar, la empresa KOKO que garantiza el servicio de transporte público para conectar a todas las ciudades desde Regina a Neuquén confirmó que seguirá funcionando, pero solo con la opción «común».

Las unidades que saldrán a la calle tienen frecuencia de entre 45 y 60 minutos, y hacen un recorrido por todas las localidades, es decir, no habrá líneas directas.

Comercios, colectivos urbanos y más servicios en Roca