Nicole Neumann eligió San Martín de los Andes para sus vacaciones: nieve, esquí y relax en Chapelco

Nicole Neumann volvió a elegir la Patagonia para disfrutar de unos días de vacaciones en plena temporada de invierno. La modelo viajó a San Martín de los Andes, donde combinó jornadas de nieve, esquí y descanso en uno de los paisajes más buscados de Neuquén.

Las imágenes de la escapada comenzaron a circular en las últimas horas después de que Neumann compartiera postales del viaje en sus redes sociales. Según publicaron medios como Infobae, Para Ti y Telefe, el destino elegido fue el entorno de Chapelco, uno de los centros de esquí más reconocidos de la Patagonia.

La modelo resumió el espíritu del viaje con una frase sencilla: “Unos días en familia en la nieve”, mientras mostró diferentes momentos de las jornadas en la montaña.

Nicole Neumann, de vacaciones en San Martín de los Andes

Esta vez, Nicole viajó acompañada por su familia y aprovechó la temporada invernal para disfrutar de la nieve y el esquí en Chapelco. Las postales muestran recorridos por la montaña, equipos de nieve y distintos momentos de descanso en medio del paisaje cordillerano.

Uno de los datos que más llamó la atención es el lugar elegido para instalarse. De acuerdo con Para Ti, las fotografías permiten identificar a Las Pendientes Ski Village, un desarrollo de montaña ubicado en el entorno del cerro Chapelco.

La elección permite combinar alojamiento en plena montaña con acceso al entorno de nieve, lejos del movimiento del centro de San Martín de los Andes.

Nieve, esquí y días en familia en Chapelco

Las vacaciones estuvieron marcadas principalmente por las actividades al aire libre. En las imágenes difundidas se puede ver a la familia equipada para pasar varias horas en la nieve, con camperas impermeables, pantalones de esquí, cascos y prendas térmicas de colores intensos que contrastan con el paisaje completamente blanco.

Neumann también compartió momentos más cotidianos y relajados de la estadía, en una escapada pensada principalmente para desconectarse de la rutina y disfrutar de la montaña.

El viaje llega, además, pocas semanas después de las vacaciones que la modelo realizó por Europa, donde estuvo en destinos como Mallorca y compartió diferentes imágenes de su recorrido.

San Martín de los Andes, un destino recurrente para Nicole Neumann

No es la primera vez que Nicole Neumann elige San Martín de los Andes y Chapelco para sus escapadas de invierno. La modelo mantiene desde hace años una relación especial con este destino neuquino.

En agosto de 2023 estuvo allí junto a Manu Urcera y compartió imágenes practicando snowboard. En aquella oportunidad incluso participaron de una experiencia de esquí nocturno en Chapelco, con una bajada por la pista Pioneros entre bosques de lengas.

Un año después, en 2024, la familia volvió a instalarse unos días en San Martín de los Andes para disfrutar de la nieve.

Ahora, en agosto de 2026, Nicole volvió a apostar por el mismo rincón de la Patagonia para hacer una pausa en su agenda. Entre montañas nevadas, jornadas de esquí y alojamiento en el entorno de Chapelco, la modelo mostró por qué San Martín de los Andes continúa siendo uno de sus destinos favoritos para el invierno.