Servicio a la comunidad: CALF programó seis cortes de luz para este domingo 16 de agosto en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció seis cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 16 de agosto.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zonas y horarios afectados el 16 de agosto
CALF indicó que el corte programado para este domingo será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|De 7:00 a 11:00
|Villa Farrel: desde Avellaneda hasta Río Desaguadero entre Alderete e Independencia.
|Incorporación de tecnología inteligente para modernizar el monitoreo de la red y optimizar la calidad del servicio eléctrico.
|De 09:00 a 10:00
|Desde Brown hasta Santa Fe entre Av. San Juan/Rep. de Italia y Elordi/Talero.
|Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.
|De 07:30 a 08:30
|Desde Juan Bautista Cabral hasta Julio Argentino Roca entre Santiago del Estero e Hipólito Yrigoyen.
|Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.
|De 10:30 a 11:30
|Desde Santa Fe hasta Las Violetas entre Leloir y Pinar.
|Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.
|De 12:00 a 13:00
|Zona aledaña a Leloir/Illia entre Villegas Conrado y Ameghino.
|Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.
|De 07:00 a 13:30
|Desde Chacabuco hasta Gatica entre 12 de septiembre y Teodoro Planas
|Adecuación y refuerzo de la infraestructura de Media Tensión para fortalecer la red de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico.
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