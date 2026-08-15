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Servicio a la comunidad: CALF programó seis cortes de luz para este domingo 16 de agosto en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF realizará cortes programados de energía.

CALF realizará cortes programados de energía.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció seis cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 16 de agosto.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zonas y horarios afectados el 16 de agosto

CALF indicó que el corte programado para este domingo será de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
De 7:00 a 11:00Villa Farrel: desde Avellaneda hasta Río Desaguadero entre Alderete e Independencia.Incorporación de tecnología inteligente para modernizar el monitoreo de la red y optimizar la calidad del servicio eléctrico.
De 09:00 a 10:00Desde Brown hasta Santa Fe entre Av. San Juan/Rep. de Italia y Elordi/Talero.Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.
De 07:30 a 08:30Desde Juan Bautista Cabral hasta Julio Argentino Roca entre Santiago del Estero e Hipólito Yrigoyen.Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.
De 10:30 a 11:30Desde Santa Fe hasta Las Violetas entre Leloir y Pinar.Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.
De 12:00 a 13:00Zona aledaña a Leloir/Illia entre Villegas Conrado y Ameghino.Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.
De 07:00 a 13:30Desde Chacabuco hasta Gatica entre 12 de septiembre y Teodoro PlanasAdecuación y refuerzo de la infraestructura de Media Tensión para fortalecer la red de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció seis cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 16 de agosto.

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