Fiesta de la Nieve en Bariloche: la agenda más cargada de tradiciones y un cierre prometedor

La carrera de mozos es una de las actividades tradicionales de la 55° edición de la Fiesta de la Nieve. Archivo

Llegó el tercer día de la Fiesta Nacional de la Nieve, la jornada más cargada de actividades tradicionales en el programa, que además de tener dos presentaciones que prometen hacer bailar a todos los espectadores en el Centro Cívico, será el debut del show de drones para cerrar esta noche de sábado.

Las tradiciones de la fiesta este sábado

De 9 a 14, en el puerto San Carlos se vivirá el Tejetón, en el que vecinos y turistas se reúnen para tejer cuadraditos de lana y armar mantas de abrigo que luego se donan.

De 12 a 19 volverá el paseo de las Colectividades en calle Mitre.

A las 16 está prevista la Carrera de Mozos que tendrá dos puntos de partida: Elflein y Rolando para hombres; y Moreno y Rolando, para la categoría femenina.

A las 18, Desfile Náutico frente al Centro Cívico.

De 16 a 21, concurso del Pullover en Puerto San Carlos.

Los espectáculos al caer la noche

El escenario central recibirá a las 19 a Ángela Leiva.

A las 20 será el desfile Reinas Invitadas.

A las 21 será el turno de Luck Ra.

El cierre está previsto a las 22:30 con el show de drones.