Besó a un preso y la destituyeron, pero un año después todo cambió para una jueza en Chubut

El 29 de diciembre de 2021 su imagen en una celda con un preso recorrió miles de kilómetros. Dejó de ser la jueza Mariel Suárez para convertirse en “la jueza de los besos”, apelativo del cual siempre renegó. Es que en ese encuentro, las cámaras revelaron que besó a Cristian “Mai” Bustos, condenado a perpetua por un tribunal que ella misma había integrado. Ese mismo día, Suárez debía estar en Comodoro Rivadavia, ciudad donde desarrollaba su tarea, para atender una audiencia con un detenido que había violado una de las restricciones todavía vigentes por la pandemia.

Suárez mintió. Dijo que estaba enferma y no fue a la audiencia. En realidad, estaba reunida con Bustos, según ella, porque estaba escribiendo un libro sobre su vida. Dos años después, y tras algunas suspensiones un jury la destituyó tanto por la falsedad de sus dichos como por su “indecoroso” encuentro con un peligroso delincuente.

Pero no todas son malas noticias para Suárez quien ya había sido sometida a un jury en 2013. Ese enjuiciamiento se anuló y la exjueza inició una demanda. Que ahora ganó. El estado provincial deberá pagarle una importante suma de dinero por los salarios caídos durante el enjuiciamiento que duró dos años (2013-2015) y además, tendrán que pagarle diferencias salariales desde setiembre de 2015 a agosto de 2018 en concepto del adicional permanencia en el cargo.

Por ahora la suma es una incógnita porque todo debe ser actualizado.

En aquella oportunidad, la jueza fue destituida del cargo tras ser cuestionada por el entonces intendente de Comodoro Rivadavia Néstor Di Pierro quien la acusó de “liberar presos por teléfono”.

Además, el Consejo de la Magistratura evaluó su desempeño como “insatisfactorio” luego de sus primeros años de nombramiento en la Circunscripción Comodoro Rivadavia en 2009.

Más adelante se sumó una denuncia en su contra que cuestionó su actuación en una causa que involucró el abuso sexual de una menor de edad. Como consecuencia, se resolvió que la jueza enfrentara un jury bajo la acusación de mal desempeño en el cargo.

En octubre de 2013 se resolvió su destitución. En 2014, la exjueza interpuso un recurso de amparo al calificar la decisión como “arbitraria y extemporánea” y lo atribuyó a una “acción política” promovida por Di Pierro. Un juez le dio la razón. Recién fue repuesta en su cargo en 2015. Y ahora, la justicia que la echó de su cargo falló en favor de aquel amparo.

Suárez vuelve a ser noticia. No por el beso a un preso sino por ganar una demanda que puede costarle al estado chubutense unos cuentos millones de pesos.

Fue el Superior Tribunal de Justicia el que en agosto de 2015 dispuso su restitución provisoria. Y en setiembre de 2016 una sentencia anuló todo el proceso de destitución. Es decir, como si el jury nunca hubiese existido. Fue entonces cuando Mariel Suárez comenzó con los reclamos administrativo por los haberes que no había percibido. Y para ella, todo tuvo un final feliz. Si bien no ejerce su cargo desde el año pasado, ahora se encontrará con una buena suma de dinero.

Guillermo Hansen, Ricardo Hayes y Guillermo Walter, ministros subrogantes de la Sala Civil del Superior Tribunal, le dieron la razón y explicaron que si un juez declaró nulo el proceso de su destitución (la de Suárez), “el acto se considera nulo desde su origen, como si nunca hubiera existido. La anulación revierte todas las consecuencias jurídicas del acto anulado desde su fecha de emisión, restableciendo el estado de cosas anterior a su promulgación”.

La visita “académica” y el libro de los 4 hermanos

Mariel Suárez siempre negó que besó a “Mai” Bustos aunque las imágenes de las cámaras de seguridad de la celda revelaron otra cosa. Además, compartió mates sentada junto al condenado en el piso.

“Lo mío fue una visita académica porque siempre me interesó el caso. Y como los Bustos tienen una historia particular es que mantuve esa reunión”, explicó por entonces la ex jueza. El libro se llamaría “Los 4 de Corcovado”, esta última la localidad donde en un tiroteo con la policía “Mai” mató al oficial Tito Roberts por lo cual fue condenado a perpetua. El fallo en el juicio fue 2 jueces por la perpetua y uno con una condena por 15 años. Este último fue de Mariel Suárez. La reunión en la cárcel se produjo pocos días después de conocerse la condena.

Bustos ya tenía una condena similar por haber asesinado a un hijo que solo tenía unos meses, pero había logrado fugarse de la cárcel y escapar a Chile. Estuvo casi dos años prófugo. Actualmente cumple la condena en la cárcel provincial, ubicada en la ruta nacional 3, entre las ciudades de Madryn y Trelew. Se desconoce si aún está en la celda de los besos.