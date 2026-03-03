Buscan achicar la feria judicial en Neuquén: el proyecto que abre el debate

En todo el país, incluso en la justicia federal, el receso tiene la misma extensión. Foto Matías Subat.

¿Se podría reducir a la mitad la feria judicial en Neuquén? La diputada Gisselle Stillger (Arriba) instó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a que lo evalúe «en el marco del proceso de modernización institucional impulsado por el nuevo Código Procesal Civil Adversarial y la próxima reforma del proceso de familia«.

Actualmente el personal judicial tiene un receso en julio de dos semanas y el mes de enero completo.

Durante la feria se suspenden los plazos judiciales, pero hay guardias mínimas, por eso siempre hay un plantel que garantiza el servicio. Se realizan las audiencias solo en casos de urgencia, por ejemplo en materia penal la revisión de la prisión preventiva.

Este periodo es común a todas las provincias y a la justicia federal.

El TSJ, según la ley orgánica, tiene entre sus atribuciones la facultad de analizar ferias, asuetos y suspensión de términos.

Derechos laborales

Stillger, que integra los bloques aliados al gobernador Rolando Figueroa, presentó el proyecto de comunicación para «invitar al Poder Judicial de la Provincia del Neuquén a analizar la reducción del período de feria judicial a la mitad de su extensión actual, es decir una semana en julio y dos semanas en enero, en el marco del proceso de modernización institucional que la provincia ha decidido emprender».

Para la legisladora con el nuevo código de procedimiento civil es imprescindible reducir el receso. «No puede sostenerse un paradigma que promueve celeridad, buena fe y dinamismo, si paralelamente se mantienen estructuras pensadas para un sistema escritural, lento y fragmentado del siglo pasado», escribió en los fundamentos.

En 2014 se modificó el código de procedimiento penal, que también fijó un sistema de audiencias orales.

«Reducir la feria judicial no implica desconocer derechos laborales ni afectar el descanso del personal judicial; implica repensar su organización bajo criterios de planificación moderna, con sistemas de turnos y licencias escalonadas, compatibles con el funcionamiento continuo de un servicio esencial», agregó.

Sostuvo que «la inminente reforma del proceso de familia refuerza la necesidad de revisar la duración de la feria judicial. En cuestiones vinculadas a alimentos, cuidado personal o situaciones de violencia, el tiempo no es neutro». Estos casos, de todas maneras, están contemplados actualmente en el receso.

Diario RÍO NEGRO consultó al TSJ para conocer su posición al respecto. La respuesta es que no iban a hacer comentarios.