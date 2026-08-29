Capacitan sobre el uso de evidencia satelital para combatir el crimen organizado
Será en la sede del Colegio de la Abogacía de Viedma. Se analizarán "dinámicas de la criminalidad organizada contemporánea, sus redes y flujos financieros".
Viedma será sede de una capacitación sobre el uso de datos geoespaciales, geolocalización, análisis de criptoactivos e inteligencia artificial aplicada a investigaciones judiciales.
Se desarrollará entre jueves y viernes de esta semana organizada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, su Secretaria de Capacitación y la Regional 2 de Río Negro y Neuquén, junto a la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Río Negro y el Colegio de la Abogacía de Viedma.
El encuentro se denomina «Uso Satelital para combatir el Crimen Organizado – evidencia satelital para la protección de los derechos humanos» y se tratarán dinámicas de la criminalidad organizada contemporánea, sus redes y flujos financieros.
Se analizará cómo las imágenes satelitales y los datos geoespaciales permiten reconstruir desplazamientos e identificar infraestructura crítica, así como los desafíos procesales en materia de admisibilidad y cadena de custodia.
Según los organizadores «la iniciativa busca fortalecer el rol de los trabajadores judiciales frente a la incorporación de prueba digital compleja, garantizando investigaciones penales eficientes y respetuosas de los derechos humanos y las garantías constitucionales».
El cronograma de actividades
Se realizará jueves y viernes, de 10 a 13, en la sede del Colegio de la Abogacía de Viedma, ubicada en 25 de Mayo 647.
La actividad es abierta y gratuita y se puede formalizar en tinyurl.com/sat-uejn-2.
Las consultas e inscripción se efectúan a través del correo posgrados@unrn.edu.ar.
La capacitación estará a cargo de Carolina Russo, Micaela Ramello Salgán, Belén Chacón Avila, Magalí Dluganoga, María Camila Ferreiro, Guadalupe Vellez Ham, María Carolina Renaud y Cristian Puebla Fortunato, con la presencia de Juan Cruz Álvarez y Fernando Ariel Cordero por la Secretaría de Capacitación de la UEJN.
Comentarios