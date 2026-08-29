Capacitan sobre el uso de evidencia satelital para combatir el crimen organizado

La actividad está prevista en el Colegio de la Abogacía de la capital provincial. Foto: gentileza.

Viedma será sede de una capacitación sobre el uso de datos geoespaciales, geolocalización, análisis de criptoactivos e inteligencia artificial aplicada a investigaciones judiciales.

Se desarrollará entre jueves y viernes de esta semana organizada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, su Secretaria de Capacitación y la Regional 2 de Río Negro y Neuquén, junto a la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Río Negro y el Colegio de la Abogacía de Viedma.

El encuentro se denomina «Uso Satelital para combatir el Crimen Organizado – evidencia satelital para la protección de los derechos humanos» y se tratarán dinámicas de la criminalidad organizada contemporánea, sus redes y flujos financieros.

Se analizará cómo las imágenes satelitales y los datos geoespaciales permiten reconstruir desplazamientos e identificar infraestructura crítica, así como los desafíos procesales en materia de admisibilidad y cadena de custodia.

Según los organizadores «la iniciativa busca fortalecer el rol de los trabajadores judiciales frente a la incorporación de prueba digital compleja, garantizando investigaciones penales eficientes y respetuosas de los derechos humanos y las garantías constitucionales».

El cronograma de actividades

Se realizará jueves y viernes, de 10 a 13, en la sede del Colegio de la Abogacía de Viedma, ubicada en 25 de Mayo 647.

La actividad es abierta y gratuita y se puede formalizar en tinyurl.com/sat-uejn-2.

Las consultas e inscripción se efectúan a través del correo posgrados@unrn.edu.ar.

La capacitación estará a cargo de Carolina Russo, Micaela Ramello Salgán, Belén Chacón Avila, Magalí Dluganoga, María Camila Ferreiro, Guadalupe Vellez Ham, María Carolina Renaud y Cristian Puebla Fortunato, con la presencia de Juan Cruz Álvarez y Fernando Ariel Cordero por la Secretaría de Capacitación de la UEJN.