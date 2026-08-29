Rigen alertas por lluvia y nieve en la cordillera: qué pasa este sábado con el viento en el Alto Valle y Viedma

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y lanzó dos alertas amarillas que tendrán mayor impacto en la zona cordillerana, tanto de Neuquén como de Río Negro. El temporal combinará lluvias intensas y nieve, sobre todo en zonas altas.

Aunque la región del Alto Valle y Viedma no se encuentran bajo alerta, no se descarta la presencia de precipitaciones aisladas. Sin embargo, el factor determinante de la jornada será el viento, para el cual se prevén ráfagas intensas.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una máxima de 19 °C y una mínima nocturna de 14°C. La probabilidad de lluvia se presenta solo en la ciudad de Roca y sus alrededores, pero es mínima por lo que podría registrarse chaparrones aislados o no.

El gran protagonista, además del clima cálido, será el viento. Se esperan velocidades de hasta 31 km/h y ráfagas de 50 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca: Mañana: Parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 10°C con vientos de 13 – 22 km/h. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Mayormente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 18°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 13°C con vientos de 13 – 22 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Neuquén: Mañana: Parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 10°C con vientos de 13 – 22 km/h. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Mayormente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 18°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h. Noche: Mayormente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 14°C con vientos de 13 – 22 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera hay alerta, desde la zona norte de Neuquén al sur y también el sector oeste sur de Río Negro.

El organismo nacional indicó por la lluvia que estas serán persistentes y se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local.

En tanto por la nieve, el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual», resaltó.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche: Mañana: Nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 2°C con vientos de 13 – 22 km/h. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Lluvias con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 6°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 2°C con vientos de 23 – 31 km/h. No se prevén ráfagas significativas.

Villa La Angostura: Mañana: Nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 1°C con vientos de 13 – 22 km/h. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Lluvias con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 6°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Lluvias con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 1°C con vientos de 23 – 31 km/h. No se prevén ráfagas significativas.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina es otra región que registrará velocidades intensas de viento. Según el pronóstico la temperatura máxima será de 18°C y las ráfagas alcanzarán los 50 km/h. Se esperan lluvias aisladas por la noche.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: