Misterio en Chubut: hallan una camioneta hundida en un lago e investigan qué pasó con sus ocupantes

El vehículo permanece hundido en el lago, sin rastros de los ocupantes (Foto: el observador del sur)

Una insólita situación activó las tareas de investigación de las autoridades policiales y judiciales en la provincia de Chubut, tras el hallazgo de una camioneta Ford F-100 sumergida en las aguas del lago La Plata, ubicado dentro del área protegida del Parque Shoonem, en la jurisdicción de Alto Río Senguer.

En la causa intervienen activamente la Fiscalía de la ciudad de Sarmiento junto a peritos ambientales para establecer con precisión la secuencia de los hechos, al tiempo que se coordinan los operativos logísticos necesarios para la extracción del vehículo del lecho del lago.

Cómo fue el hallazgo de la camioneta hundida en el lago

El vehículo fue localizado a unos 30 metros de la margen costera y a cuatro metros de profundidad, en cercanías de la desembocadura del arroyo El Perdido. Se trata de un sector de estricta conservación ambiental al que está completamente prohibido el ingreso y la circulación con vehículos a motor.

A partir de los datos obtenidos en las primeras averiguaciones, la policía logró determinar que la camioneta está registrada a nombre de un vecino domiciliado en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, un dato que causa desconcierto entre los investigadores es que hasta el momento no se registró ninguna denuncia formal por la desaparición del rodado.

Las planillas y registros de acceso municipal permitieron constatar que el propietario del vehículo ingresó a la reserva natural el pasado 31 de julio acompañado por otra persona. Desde aquel momento, el paradero y estado de ambos ocupantes se mantiene bajo una completa incógnita, ya que no se reportaron víctimas fatales ni heridos en la zona.

Misterio en Chubut: qué se sabe sobre la camioneta hundida en el lago

La hipótesis principal que manejan las fuerzas de seguridad y la fiscalía interviniente sostiene que los ocupantes habrían intentado circular sobre la masa de hielo formada en la orilla o en sectores llanos de la Laguna del Toro aprovechando las bajas temperaturas del invierno, sufriendo la rotura de la capa congelada y el posterior hundimiento de la estructura.

El intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi, calificó la maniobra como una imprudencia extrema y advirtió sobre los altos riesgos a los que se expusieron quienes iban a bordo del vehículo al intentar aventurarse sobre un cuerpo de agua de gran profundidad en plena época invernal.

Asimismo, existe una profunda preocupación en los organismos provinciales de Medio Ambiente debido al impacto ecológico que genera el rodado en el ecosistema lacustre. Al llevar casi un mes bajo el agua, se evalúa el riesgo inminente de contaminación derivado de la fuga de aceites, combustibles, fluidos mecánicos y la descomposición del sistema de baterías.

Con información de Clarín.