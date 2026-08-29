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Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este domingo 30 de agosto en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 30 de agosto.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zonas y horarios afectados el 30 de agosto

CALF indicó que el corte programado para este domingo será de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
De 07:00 a 09:00Desde J.J. Lastra hasta Namuncurá entre Gatica y Leguizamón.Adecuación de la infraestructura eléctrica por el avance de la obra de Avenida Mosconi.
De 07:00 a 14:00Desde Alcorta hasta Teodoro Planas entre Solado Desconocido y LeguizamónAdecuación de la infraestructura eléctrica a solicitud del Municipio por el avance de la obra de la Avenida Mosconi.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 30 de agosto.

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